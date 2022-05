Bee.pl: dużą wagę przywiązujemy do marketing automation oraz analizy danych

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Niewątpliwie ostatnie lata dla e-commerce były bardzo dynamiczne. Pandemia przyspieszyła rozwój zakupów internetowych w Polsce oraz na Świecie. E-grocery (sprzedaż produktów spożywczych online) to dosyć młody rynek, pandemia przełamała wiele oporów klientów w tym segmencie asortymentu, ale nadal klienci chcą zobaczyć, dotknąć i wybrać artykuły spożywcze przed ich zakupem. Mimo to Polacy coraz bardziej doceniają oszczędność czasu, wygodę, szeroki wybór przy tej formie zakupów. Co ważne w 2020 r. 28% polskich internautów dokonało zakupów spożywczych online. Aktualnie szacuje się, że udział sprzedaży online w tej kategorii, to około 1,5% przy czym przed pandemią było to poniżej 1%, więc dynamika wzrostów jest bardzo duża. Prognozuje się, że udział rynku e-grocery w Polsce wzrośnie 5% do 2026 roku. Dla przykładu w Państwach Europy Zachodniej aktualny udział zakupów spożywczych online waha się od 4-9%.

Podsumowując potencjał rozwoju e-grocery w Polsce jest ogromny, ale wymaga czasu i zmiany nawyków.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Niewątpliwym wyzwaniem dla rynku e-commerce są ciągle rosnące koszta materiałów pakowych, które są ważnym elementem w procesie przygotowania zamówienia do wysyłki. Do tego dochodzą: rosnąca presja płacowa, wciąż nowe i zawiłe uregulowania prawne, ciągle rosnący koszt kapitału, a co za tym idzie niepewna sytuacja ekonomiczna Polaków. Z własnych obserwacji mam obawy o dostępność produktów, przez toczący się konflikt na Ukrainie. Nadchodzi tzw. kryzys żywnościowy (ograniczona podaż surowców rolnych), a inflacja w kategorii spożywczej jest znacznie wyższa niż oficjalna inflacja CPI w Polsce.

Wg badań rynkowych 63% Polaków deklaruje, że zacznie oszczędzać na wydatkach. Co jest najbardziej niepokojące, konsumenci komunikują oszczędności na kategoriach FMCG. Przykładowo 60% konsumentów deklaruje ograniczenie wydatków na żywność, a 71% na kosmetyki. To są bardzo niepokojące dane dla całej gospodarki, bo tak negatywnych nastrojów konsumentów nie było od wielu lat. Jako marka bee.pl w 1. kwartale 2022 roku odnotowaliśmy ponad 40% wzrost sprzedaży. Aktualnie zauważamy spowolnienie naszego tak dynamicznego tempa rozwoju.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa firmie?

Za ponad 75 mln sprzedaży FMCG w spółce w 2021 roku odpowiada 18 osób zaangażowanych w działach sprzedażowo-handlowych. Oczywiście przy projekcie bee.pl korzystamy z pozostałych zasobów spółki, które również wspierają naszą inną silną markę taniaksiazka.pl.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Chyba nikogo nie zaskoczę, że ważne są coraz bardziej wymagające standardy rynkowe. Niewątpliwie szybka dostawa oraz doświadczenie zakupowe klienta są kluczowym elementem. Dużą wagę przywiązujemy do marketing automation oraz analizy danych. Posiadamy własny dział programistyczny dzięki któremu możemy realizować rozwiązania szyte na miarę. Nie ukrywam, że jako marka bee.pl jesteśmy na etapie planowania nowego frontendu sklepu, aby był bardziej nowoczesny i lepiej dopracowany pod kątem UX/UI. Codziennie szukamy nowych rozwiązań, aby działać skuteczniej oraz wprowadzać innowacyjne metody pozyskania klienta.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Tak jak wcześniej zaznaczyłem kategoria e-grocery jest nadal młodym rynkiem z dużym potencjałem wzrostowym więc zdecydowanie jest jeszcze miejsce dla nowych e-sklepów. Cieszy mnie fakt, że duże marki offline zauważyły, a niektóre wręcz zostały zmuszone do sprzedaży online z uwagi na ograniczenia w handlu podczas pandemii. W mojej ocenie to, że duże marki posiadają już swoje e-sklepy oraz wpisują w swoją strategię długofalową rozwój tego kanał sprzedaży jest zjawiskiem pozytywnym dla popularyzacji zakupów online z kategorii spożywczych w e-commerce. Dzięki popularyzacji zakupów online przez w/w podmioty rynek e-grocery sam w sobie będzie coraz większy na czym skorzystają wszyscy gracze. Owszem ważne, aby w swojej strategii nowe marki postawiły na pewne walory żeby wyróżnić się na tle konkurencji oraz zaoferować wartość dodaną dla klienta.

Co Pana zdaniem jest kluczowe w roli dyrektora e-commerce?

Można to określić w paru słowach: wymagam, inspiruję, wspieram, motywuję, buduję relacje, rozwijam talenty i co ważne - doceniam.

Kluczowym elementem w mojej pracy jest wyznaczanie kierunków rozwoju oraz motywowanie zespołu do realizacji ambitnych zadań. W swojej pracy bardzo się skupiam na kapitale ludzkim, to najważniejszy element skutecznego wdrażania nowych pomysłów / projektów. Owszem jestem wymagający i oczekuję skuteczności, bo ostatecznie ważny jest efekt naszej pracy, ale to w pierwszej kolejności wymagam od samego siebie, staram się dawać jak najlepszy przykład. Uważam, że kompetencje miękkie są bardzo ważnym elementem bycia dobrym managerem.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Dla konsumentów coraz większą wartość odgrywają zdrowie i zrównoważony rozwój.

Z jednej strony konsumenci zmieniają swoje nawyki żywieniowe, już 60% Polaków stara się odżywiać zdrowo na co dzień, a 72,5% Polaków zazwyczaj czyta skład produktów. Z drugiej strony oczekują od marek większego zaangażowania w eliminację śladu węglowego między innymi poprzez eliminację plastiku. Już 78% konsumentów zgadza się ze stwierdzeniem, że "marki i firmy muszą wziąć odpowiedzialność za zrównoważony rozwój". My jako marka bee.pl wpisujemy się w te oczekiwania. Już od ponad roku wyeliminowaliśmy ponad 99% plastiku z procesów logistycznych, co daje około 15-20 ton plastiku mniej rocznie wprowadzanego do obiegu. Po prostu pakujemy "less waste".

Jeżeli chodzi o trendy konsumenckie to obserwujemy bardzo silny trend vege oraz bio/eko. Trendy te wynikają z pewnej zmiany pokoleniowej oraz większej świadomości żywieniowej, wg danych już 30% konsumentów deklaruje obniżenie konsumpcji mięsa, a 32% Polaków regularnie kupuje żywność Ekologiczną. Z uwagi na nasz profil sklepu zawsze był to ważny asortyment w naszym portfolio. Posiadamy bogatą ofertę produktów bio - ponad 4000 SKU, a jeżeli chodzi o przykładowe produkty vege sprzedajemy ponad 100 000 litrów napojów roślinnych miesięcznie.

Coraz większą wagę będą odgrywały szybkie zakupy online z dostawą tego samego dnia.

Obserwując technologię przyglądamy się trendom sprzedaży live.

Odbiegając bardzo mocno w przyszłość fascynujące będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji - VR, AI, AR, które będą wykorzystywane w tzw. Metaverse (równoległy świat cyfrowy). Ta technologia zdecydowanie może otworzyć nowe doświadczenia oraz stworzy nowe możliwości dotarcia do klienta.