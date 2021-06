Bee.pl poszerza asortyment o produkty marek Unilever i Nestle

Bee.pl chce być kompleksowym e-sklepem, fot. mat. pras.

Należący do spółki Glosel sklep internetowy Bee.pl wprowadza do jej oferty popularne marki FMCG – w maju rozpoczęto współpracę z Unileverem, a także poszerzono asortyment Nestle.

– W czasie pandemii szybko odpowiedzieliśmy na oczekiwania klientów wprowadzając asortyment znanych marek FMCG. Początkowo Bee.pl zajmowało się wyłącznie sprzedażą produktów ekologicznych – dziś w naszej ofercie łączymy artykuły tego typu z bardziej zróżnicowanym asortymentem. Portfolio sklepu jest bardzo rozbudowane – znajduje się w nim m.in.: żywność, suplementy diety, kosmetyki, produkty dla matek i dzieci, książki czy artykuły do domu i ogrodu. Różne kategorie produktów oraz nawiązanie współpracy z korporacjami jak Unilever czy Nestle sprawiają, że nasi klienci podczas zakupów online mogą w jednym miejscu kompleksowo zaopatrzyć się w praktycznie wszystkie potrzebne na co dzień artykuły. Długofalowym celem sklepu jest osiągnięcie wysokiej pozycji rynkowej w nowych kategoriach – chcemy powtórzyć sukces, jaki odnieśliśmy w kontekście produktów naturalnych. Dążymy do tego wzbogacając naszą ofertę i zapraszając do współpracy nowych producentów oraz dostawców – mówi Sławomir Siergiejczyk dyrektor handlowy FMCG w spółce Glosel.

Zrównoważony rozwój ważny dla Bee.pl

Rozszerzanie oferty powoduje zwiększenie liczby zamówień, co przekłada się na większą liczbę wysyłanych paczek. Aktualnie Bee.pl wysyła ich miesięcznie średnio 30 tys., ale w całej spółce Glosel, do której należy sklep jest to aż 300 tys. przesyłek. W związku z ilością odpadów generowanych podczas pakowania, firma postanowiła wprowadzić w życie politykę less waste, dzięki której w latach 2019-2020 ograniczono zużycie plastiku o około 15-20 ton. Sklep wciąż pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, dzięki którym może być jeszcze bardziej przyjazny środowisku.

Bee.pl. razem z księgarnią internetową TaniaKsiążka.pl należy do portfolio spółki Glosel – firmy specjalizującej się w sprzedaży online książek oraz produktów szybko zbywalnych, które są magazynowane na powierzchni 8,5 tys. mkw. w kompleksie Panattoni Park Białystok.