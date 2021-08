Bee.pl zmniejsza ilość odpadów przy wysyłce produktów

– Ciągle poszukujemy kolejnych, jeszcze bardziej ekologicznych rozwiązań – aktualnie testujemy papierowe taśmy klejące. Zależy nam, aby sposób pakowania naszych przesyłek był jak najbardziej przyjazny środowisku, ale także odpowiednio zabezpieczał produkty przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie. Wprowadzone dotychczas przez spółkę Glosel zmiany w pakowaniu umożliwiły zmniejszenie ilości zużywanego plastiku w latach 2019-2020 o około 15-20 ton. Cieszymy się, że e-commerce rośnie w siłę, a wdrażane przez nas rozwiązania umożliwiają nam ograniczenie ilości generowanych odpadów przy równoczesnym rozwoju firmy. Jako dostawcy musimy zrobić wszystko, aby nasza działalność nie wpływała negatywnie na środowisko, czego zresztą coraz częściej wymagają od nas konsumenci, których świadomość ekologiczna wzrasta – mówi Anna Wodzyńska-Szklanko, ze sklepu Bee.pl.

Firma promuje również świadome podejście do środowiska wśród swoich konsumentów. W asortymencie, oprócz szerokiego wyboru zdrowej żywności i naturalnych kosmetyków, znajdują się też ekologiczne produkty pod marką własną Bee.pl.

– Wszystko co produkujemy sami lub przy współpracy innych marek jest ukierunkowane na ochronę środowiska. W sprzedaży dostępne są m.in. lniane torby na zakupy czy szklane butelki na wodę do wielokrotnego użytku. Dodatkowo posiadamy też linię naturalnych preparatów do pielęgnacji ciała, którą niebawem powiększymy o kolejny produkt – dopowiada Wodzyńska-Szklanko.

Bee.pl to sklep internetowy oferujący szeroki asortyment z kategorii FMCG. Założona w 2018 roku marka należy do spółki Glosel, której siedziba mieści się w Białymstoku.

Glosel to firma specjalizująca się głównie w obszarach sprzedaży książek oraz produktów FMCG w internecie. Pod jej parasolem działają marki, takie jak TaniaKsiazka.pl i Bee.pl. Glosel zarządza także 5 księgarniami zlokalizowanymi w północno-wschodniej Polsce.