BEGA Gruppe zapełnia magazyny w MLP Poznań West

Firma BEGA Logistik Polska będąca częścią meblarskiej BEGA Gruppe dynamicznie rozwija się w MLP Poznań West. Zgodnie z zawartą umową zamówiła kolejną halę magazynową liczącą około 6,5 tys. mkw. powierzchni. Po jej wybudowaniu i przekazaniu do użytkowania producent mebli będzie miał do dyspozycji łącznie nieco ponad 33 tys. mkw. powierzchni. Z tego blisko 32,7 tys. mkw. będzie przeznaczone na cele magazynowe, a biura i powierzchnie socjalne stanowić będą pozostałe ponad 370 mkw.

MLP Poznań West osiąga już swoją docelową wielkość

Zgodnie ze strategią dewelopera nowa hala będzie spełniać wymagania certyfikacji BREEAM, co przełoży się na niższe koszty eksploatacyjne. Prace generalnego wykonawcy zostały powierzone poznańskiej spółce WPIP, posiadającej wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów magazynowych.

BEGA Logistik Polska należy do niemieckiej BEGA Gruppe. BEGA Gruppe zajmuje się handlem hurtowym meblami. Od chwili swojego powstania w 2002 roku BEGA Gruppe zdobyła wiodącą pozycję na europejskim rynku. W swoim asortymencie posiada prawie wszystkie rodzaje mebli – meble pokojowe, dziecięce, biurowe, stoły, krzesła, meble tapicerowane, kuchenne etc. Są to zarówno meble zmontowane jak i do samodzielnego montażu.

- Nasz projekt MLP Poznań West osiąga już swoją docelową wielkość. To efekt dużej popularności tego parku wśród najemców. Zawarta nowa umowa stanowi dla nas potwierdzenie, że oferta MLP Group charakteryzuje się wysoką jakością. Stosowane jednocześnie rozwiązania chroniące środowisko są bardzo ważne dla najemców. Wszystkie nowo budowane obiekty poddajemy procesowi certyfikacji Breeam. Na dachach magazynów montujemy panele fotowoltaiczne, a na terenie parku stawiamy wiaty na rowery, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz domki dla owadów – podkreśliła Agnieszka Góźdź, członek zarządu, Chief Development Officer w MLP Group. - Nasza grupa na każdym etapie realizacji inwestycji dba nie tylko o środowisko naturalne, ale także o komfort użytkowników parku logistycznego – dodaje.

- MLP Poznań West to dla BEGA Gruppe sprawdzona lokalizacja, która zapewnia szybki transport towarów na rynki zachodnie i umożliwia pozyskanie wykwalifikowanej kadry z aglomeracji poznańskiej. Zadowolenie z dotychczasowej współpracy zachęciło najemcę do pozyskania dodatkowej powierzchni w ramach jednego budynku. W procesie negocjacji skupiliśmy się na zapewnieniu atrakcyjnych warunków finansowych, co udało się osiągnąć dzięki doskonałej relacji obu podmiotów i elastycznemu podejściu firmy MLP - komentuje Konrad Lewiński, dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych w JLL.

Centrum dystrybucyjne MLP Poznań West

Nowoczesne centrum dystrybucyjne MLP Poznań West to kompleks zlokalizowany po zachodniej stronie Poznania, obok drogi ekspresowej S11 i zaledwie 7 km od skrzyżowania autostrady A2 i trasy S11. Centrum skierowane jest przede wszystkim do firm z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Projekt MLP Poznań West docelowo dostarczy ponad 140 tys. mkw. najnowocześniejszej przestrzeni magazynowo-biurowej. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM.

MLP Group jest wiodącym deweloperem, właścicielem i zarządcą wysokiej jakości parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Firma jest właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości o łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych lub posiadających pozwolenia na budowę wynoszącej ok. 1,74 mln mkw. Wartość aktywów netto firmy wynosi 2,5 mld zł (na koniec 2022 roku). Od 2013 roku MLP Group jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka posiada biura w Warszawie, Monachium, Wiedniu, Bukareszcie i oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb, dedykowane rozwiązania w zakresie nieruchomości dla klientów i najemców z różnych branż, w tym logistycznej, handlu detalicznego, e-commerce, produkcyjnej i motoryzacyjnej.