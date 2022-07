BestSecret : Polska staje się centrum modowego e-commerce'u

Według prognoz w Europie przychody ze sprzedaży internetowej w branży fashion mogą przekroczyć 365 mld USD w 2025 roku, przy kwocie ponad dwukrotnie niższej w 2020 roku. W rozwoju segmentu ważną rolę odgrywa Polska, a szczególnie zachodnia część kraju, która staje się centrum dla modowego e-commerce’u całej zachodniej Europy, a szczególnie Niemiec.

Potwierdza to Panattoni. Deweloper rusza z realizacją Panattoni Park Sulechów III, która w całości została wynajęta przez firmę BestSecret, właściciela sklepu internetowego, dostarczającego towary do 27 krajów w Europie. Przedsiębiorstwo wynajęło 88 500 m kw., z możliwością ekspansji o kolejne 42 000 m kw., a w ramach obiektu skorzysta z blisko 40 000 m kw. mezzaniny i przestrzeni biurowej, która zajmie ponad 10 500 m kw. Ponadto deweloper przygotuje powierzchnię pod wykorzystanie regałów wielopoziomowych (Pick Towerów) oraz zapewni podwyższenie części budynku. Inwestycja będzie oddawana etapami od stycznia do czerwca 2023 roku.

Kluczowym atutem Sulechowa jest bliskość granicy z Niemcami, która przebiega nieco ponad godzinę drogi od budowanego obiektu. Ponadto 30 minut dzieli miejscowość od stolicy regionu – Zielonej Góry – co stanowi ważny atut w kontekście dostępu do pracownika. Niecałe 7 km od inwestycji przebiega droga S3, biegnąca wzdłuż zachodniej granicy, a 11 km od obiektu znajduje się Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost.