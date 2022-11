Biedronka na FRSiH: Cyfryzujemy kontakt z klientem

W kanale online Biedronka jest obecna ze sklepem Biedronka Home oraz poprzez współpracę z Glovo w dwóch obszarach (kurierzy i dark stores BIEK).

- Chcemy dać klientom to, czego potrzebują i wtedy, kiedy tego potrzebują. Dla niektórych będzie to moment, kiedy są w naszym sklepie, dla innych - kiedy są w domu. Nasz cel to być jak najbliżej klienta: w takiej formie, jaka im odpowiada oraz z cenami, które akceptują. To szczególnie ważne dzisiaj, bo inflacja to trudny czas dla retailu i e-commerce, ludzie optymalizują wydatki - powiedział przedstawiciel Jeronimo Martins Polska.

Cyfryzacja w Jeronimo Martins Polska

- Cyfryzacja jest wpisana w nasz biznes, trzeba cyfryzować przede wszystkim kontakt z klientem, ale tradycyjne sklepy to nadal podstawa naszej działalności. Kto jako pierwszy przestanie drukować foldery? Taka decyzja nie zostanie szybko podjęta, musi nastąpić zmiana pokoleniowa, żeby tego typu procesy mogły zostać przeprowadzone - uważa Marek Złakowski.

Jego zdaniem cyfryzacja kontaktu z klientami Biedronki przyniesie firmie szereg informacji, które będzie można wykorzystać w marketingu, zakupach czy logistyce. - W tym kierunku zamierzamy kroczyć - dodał panelista.

Jak trafić na wirtualną półkę Biedronki?

- W sklepie nie jesteśmy w stanie zbierać feedbacku, a w e-commerce jest to proste. Jeśli klienci szukają czegoś, czego u nas nie ma, staramy się taki produkt wprowadzić do sprzedaży. E-commerce pozwala nam dokładnie słuchać klientów - tłumaczył Marek Złakowski.

- Segment online jest dzisiaj uzupełnieniem naszej oferty, ale nie sądzę, aby w dłuższym okresie stał się wiodącym kanałem dystrybucji. Na ten moment to dla nas eksperyment komunikacyjny, dzięki któremu lepiej poznajemy klienta i jesteśmy w stanie prześledzić jego customer journey, co możemy później wykorzystać np. w aplikacji mobilnej. Liczymy na efekt omnichannelu - podsumował.