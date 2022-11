Big boxy i miejskie huby zmienią oblicze re-commerce i omnichannel

Krajowa wartość rynku re-commerce szacowana jest na 5-6 mld zł rocznie - wynika z raportu „E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim” firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Jak wynika z raportu „E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim” firmy doradczej Cushman & Wakefield, krajowa wartość rynku re-commerce szacowana jest na 5-6 mld zł rocznie. Na razie niewielka jego część generowana jest w internecie, aczkolwiek to elektroniczny kanał sprzedaży przyniesie w przyszłości największy wzrost – oceniają autorzy raportu.

Magazyny omnichannel i re-commerce

Omnichannel to strategia, w której granice pomiędzy kanałami sprzedaży nie istnieją, a klient ma możliwość zamówienia towaru lub dokonania zwrotu o każdej porze, w sposób najwygodniejszy w danym momencie. W związku z rozwijającym się modelem omnikanałowym, magazyny obsługujące e-commerce muszą zorganizować pracę inaczej, niż w przypadku tradycyjnego łańcucha dostaw.

Preferencje konsumentów pokazują, że tylko firmy, które udostępnią wielokanałowy system sprzedaży, pozostaną na rynku. Operatorzy magazynów natomiast zwracają uwagę na odpowiednią lokalizację obiektów – stąd zarówno rosnąca popularność big boxów, które gwarantują odpowiednią powierzchnię na obsługę wysyłek i zwrotów, jak i mniejszych powierzchni miejskich przeznaczonych do last mile delivery.

Jak wynika z raportu Cushman & Wakefield, aż 60% ankietowanych operatorów magazynów uważa, że rozszerzenie łańcucha dostaw o magazyny omnichannel i re-commerce jest bardzo istotne w perspektywie najbliższych trzech lat.

Re-commerce jako wyzwanie dla deweloperów

Re-commerce to z jednej strony sprzedaż artykułów, które nie spełniają już naszych wymagań bądź po prostu przestały nam się podobać, a z drugiej – istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, ekologiczny sposób na walkę z marnotrawstwem i konsumpcjonizmem.

Według raportu Greenpeace, w ciągu ostatnich 15 lat globalna produkcja odzieży podwoiła się, a w zeszłym roku wyprodukowano prawie 120 mld ubrań. Co ważne, miliard z nich (czyli 20%) nie zostanie nigdy założony, a kolejny miliard wyląduje w szafie na zawsze już po trzech miesiącach.

- Globalny rynek odzieży używanej w 2020 roku był wart już 27 mld dol. W 2025 roku jego wartość ma osiągnąć poziom 77 mld dol. W ciągu pięciu lat będziemy więc mieć do czynienia z dynamiką prawie 185%. To jednak nie wszystko. Jak szacuje badanie opublikowane w thredUP “2021 Resale Report”, rynek odzieży używanej będzie w 2030 roku ponad dwukrotnie większy niż będący teraz na szczycie segment fast fashion. Sprzyjać mu będą nie tylko trendy proklimatyczne, ale także niepewność związana z obecną sytuacją ekonomiczną – wyjaśnia Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency, Head of E-commerce CEE w Cushman & Wakefield. - Główną siłą napędową będą młodzi konsumenci, przedstawiciele Generacji Z, którym w znakomitej większości pojęcie „second-hand” nie kojarzy się w żaden sposób z ulicznymi sklepami z odzieżą na wagę, a raczej z możliwością zakupu unikalnych, markowych ubrań w bardzo dobrym stanie i po okazyjnej cenie – dodaje.

Strefa przyjęć powinna być połączona ze strefą kontroli jakości, gdzie artykuły są sprawdzane, odpowiednio klasyfikowane i etykietowane (fot. Shutterstock)

Oprócz odzieży i książek kolejnymi popularnymi kategoriami produktów, które odnajdują swoje drugie życie, są meble (41%), rowery (34%) i zabawki (również 34%).

Prężnie rozwijający się rynek sprzedaży z drugiej ręki wymaga zupełnie nowych rozwiązań. Niezbędne są do tego powierzchnie, które będą nie tylko magazynować towary, ale je również sortować. Strefa przyjęć powinna być połączona ze strefą kontroli jakości, gdzie artykuły są sprawdzane, odpowiednio klasyfikowane i etykietowane.

W takim obiekcie powinna znaleźć się również strefa refurnishmentu, gdzie będzie można naprawić, oczyścić lub usunąć niedoskonałości towarów. Ponieważ przedsiębiorcy mogą wynajmować w takich projektach nawet kilkusetmetrowe powierzchnie, mniejsze i średnie firmy, mogąc zaoferować indywidualnemu klientowi bardziej spersonalizowane i dedykowane usługi w nowoczesnych powierzchniach, staną się bardziej konkurencyjne.

Duże magazyny czy miejskie huby?

Wpływ e-handlu na rynek magazynowy wykracza poza sam popyt na powierzchnię. Klienci z tej branży zwracają uwagę zarówno na odpowiednią lokalizację obiektów, jak i dostosowanie magazynu do określonych potrzeb, wynikających z prowadzenia działalności w handlu online.

Bardzo często standardowy budynek magazynowy klasy A, umiejscowiony w dużym parku logistycznym, nie spełnia wszystkich wymagań i nie stanowi elementu, dzięki któremu przedsiębiorca może osiągać przewagę konkurencyjną na rynku, głównie w zakresie efektywności łańcucha dostaw. Magazyn miejski jest więc odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku i konieczność bycia jak najbliżej klienta końcowego, przy jednoczesnym zachowaniu wyposażenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb branży.

Mały magazyn miejski może być miejscem nie tylko do szybkiego odbioru zamówienia czy jego zwrotu, ale może też pełnić funkcję showroomu, a nawet centrum usług dodanych (na przykład naprawa towarów w przypadku re-commerce).

Polski rynek ośrodków magazynowych musi odpowiadać na najważniejsze potrzeby branży re-commerce oraz centrów zwrotów.