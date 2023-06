Biletomat.pl i Bilety24 zmieniają rynek ticketingu w Polsce

Biletomat.pl wykonał kolejny w tym roku ważny krok rozwojowy. Na początku kwietnia br. platforma biletowa pozyskała serwisy Ticketos.pl i Bilety.fm. Akwizycja była elementem strategii konsolidacji rynku, którą realizują właściciele Biletomat.pl: Konrad i Alex Kubaczewscy przy wsparciu funduszu inwestycyjnego Impera Invest.

Serwis Bilety24 działa na rynku od 20 lat, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach. W stałej ofercie bileterii znajduje się ponad 5000 wydarzeń, a średnia sprzedaż to 12 tys. biletów dziennie. Rok 2022 był rekordowy pod względem wprowadzonych do systemu wydarzeń, z liczbą przekraczającą 76 tys.

- Obrana przez nas strategia oraz dwudziestoletnie doświadczenie, zdobyte przy rozwoju systemu płatności Przelewy24, serwisu wywodzącego się również z DialCom24, zakłada dalsze, nawet kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Biletomat.pl to dla nas naturalny wybór zarówno ze względu na podobne postrzeganie branży i kierunków jej rozwoju, ale i poprzez uzupełniającą się ofertę - mówi Michał Olek Olkowski, dyrektor Bilety24. - Dla obu platform najważniejszy jest klient, dlatego postanowiliśmy wspólnie zmienić trend oparty na rozproszeniu dystrybucji biletów u różnych dostawców, np. wybranych sektorów czy rzędów miejsc, na prezentowanie pełnych ofert w różnych kanałach sprzedaży. Wspólnie prezentujemy ofertę dla organizatorów wydarzeń i instytucji kultury: stawiamy w pełni autonomiczne biletomaty i systemy kasowe, wyróżniamy się zasięgami własnych i powiązanych portali, jednocześnie świadcząc usługi analityczne i marketingowe oraz oferując pełną obsługę e-commerce - dodaje.

Grupa zmienia układ sił w branży ticketingu

O sytuacji na rynku wypowiada się Alex Kubaczewski, General Manager grupy Biletomat.pl i Time For Friends

- Współpraca z Bilety24 wpisuje się w naszą strategię rozwoju i będzie miała wpływ na cały rynek ticketingu w Polsce. Nasi klienci zyskują dostęp do największej bazy wydarzeń w różnorodnych segmentach i kupią u nas bilety na koncerty, festiwale, stand-upy, kabarety, wystawy, widowiska, teatry, spektakle, filmy czy wydarzenia sportowe. Oferujemy tym samym pełen zakres rozrywki "out of home", który dostępny będzie na wyciągnięcie ręki w obu platformach, w tym w naszej nowej aplikacji Biletomat APP. Pozwoli to na znaczne zwiększenie liczby osób odwiedzających nasze serwisy i społeczności aplikacji, co w połączeniu z imponującymi zasięgami mediów własnych i partnerskich, czyni nas jednym z największych ekosystemów rozrywki online – wyjaśnia Alex Kubaczewski.

Nowe rozwiązania dla organizatorów wydarzeń

Grupa, którą budują wspólnie Bilety24 z Biletomat.pl, wraz przejętymi wcześniej serwisami, znacznie zwiększy swój udział w rynku, zarówno pod kątem przychodowym, jak i zasięgów. Skuteczne dotarcie do odbiorców jest często decydujące przy wyborze bileterii przez organizatorów wydarzeń.

- Dzięki tej współpracy możemy zaoferować organizatorom dotarcie do szerokiej grupy zróżnicowanych odbiorców, zarówno pod względem zainteresowań, jak i wieku czy miejsca zamieszkania. Potencjał zasięgowy naszej grupy skokowo wzrasta i będziemy mogli skuteczniej sprzedawać bilety na ich wydarzenia. W połączeniu z technologicznymi rozwiązaniami obu systemów bileteryjnych oferujemy komplementarny i bezpieczny system do obsługi każdego rodzaju wydarzenia, zarówno online, jak i stacjonarnie – komentuje Konrad Kubaczewski, CEO grupy Time For Friends i Biletomat.pl. - Chcemy być najlepszym źródłem dostępu do rozrywki w Polsce dlatego do pakietu bileteryjnego dołączamy nasze media oraz media partnerskie, które na co dzień pokazują jak się bawić, czego słuchać, gdzie wyjść. Nasi klienci cenią sobie łatwość i wygodę w zakupie biletów oraz uczestnictwo w wydarzeniach. Dlatego zapewniamy im dostęp do szerokiej gamy atrakcji. Organizatorzy wydarzeń oczekują z kolei coraz bardziej spersonalizowanej oferty, dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb i preferencji, wsparcia branżowym doświadczeniem oraz zasięgu i dotarcia. To wszystko gwarantujemy, bo dzięki tej współpracy docieramy do klienta korzystającego zarówno z rozrywki instytucjonalnej (teatry, opery, filharmonie), sportowej, festiwalowej czy klubowej – zaznacza.

Grupa Time for Friends składa się z takich bileterii, jak Biletomat.pl oraz przejęte serwisy: Ticketos.pl, Bilety.fm, Ticketplanet.pl i Wlotki.pl, ale też media rozrywkowe Muno.pl, Rytmy.pl, FTB.pl, Glamrap.pl oraz media partnerskie. Miesięczny zasięg mediów to 2,5 mln wizyt, kanały Social Media generują w sumie 6 mln zasięgu. Po zawarciu umowy o współpracy z Bilety24 grupa będzie mogła pochwalić się sprzedażą biletów na poziomie 5 mln sztuk rocznie.