Bio Planet: Nasi klienci sprzedają coraz więcej online

Bio Planet: Model biznesowy zdaje egzamin w trudnym okresie

Zdaniem zarządu model biznesowy sprawdza się w trudnym okresie, pozwalając Bio Planet prowadzić w rentowną działalność, a co za tym idzie utrzymywać politykę dywidendową oraz kontynuować inwestycje. Prezes Sylwester Strużyna uważa, że problemy branży są przejściowe, a spółka jest dobrze przygotowana na bardziej wymagające czasy.

- Mimo szoku jakie rynki przeżyły w związku z działaniami wojennymi w pierwszym kwartale odnotowaliśmy tylko nieznaczne wahnięcie w wysokości przychodów, a cały okres został zakończony istotnym zyskiem netto – mówi Sylwester Strużyna.

Spółka w mijającym kwartale konsekwentnie realizowała prace przygotowawcze związane z planowanym rozpoczęciem budowy nowych zakładów konfekcjonowania, których budowa rozpoczęła się w pełni w drugim kwartale 2022 r., zaś jej pełne zakończenie i uruchomienie planowane jest na 2023 r.

Rośnie sprzedaż Bio Planet online

W strukturze odbiorców spółki następuje stały wzrost udziału procentowego sklepów online nieprowadzących sprzedaży w obiektach stacjonarnych (z poziomu 17 % w 2021 roku do 20 % w 2022 r.). Dodatkowo, coraz większa liczba odbiorców prowadzących sklepy stacjonarne realizuje dużą część swojej sprzedaży za pomocą swoich sklepów internetowych. By w pełni wykorzystywać potencjał wzrostowy tych tendencji w pierwszym kwartale spółka uruchomiła dodatkową internetową platformę b2b umożliwiającą wdrażanie usługi dropshippingu dla sklepów internetowych zainteresowanych w pełni zintegrowaną kompleksową obsługą magazynowo-logistyczną włącznie z kompletowaniem i wysyłaniem przez Bio Planet zamówienia do klienta indywidualnego w imieniu sklepu internetowego.

Bio Planet S.A. jest dostawcą żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 7 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże.