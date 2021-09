Bio Planet testuje platformę dropshippingową

Platforma będzie skierowana do partnerów biznesowych działających w kanale sprzedaży internetowej i ma za zadanie umożliwić ograniczenie zakresu prac wykonywanych przez sklepy internetowe, poprzez pełne przeniesienie procesu logistycznego związanego z dostarczaniem towarów do klientów końcowych. Forma takiej współpracy, pozwoli kontrahentom Bio Planet skoncentrować się na pozyskiwaniu zamówień i obsłudze klientów zainteresowanych zakupem żywności ekologicznej w internecie.

Platforma Dropshippingowa Bio Planet umożliwi sprzedaż produktów spożywczych w internecie w modelu dropshippingu, który będzie w istotny sposób zintegrowany informatycznie z systemem informatyczno-magazynowym Bio Planet. Zakończenie fazy testowej platformy planowane jest do końca 2021 roku.

Sprzedaż Bio Planet w sierpniu br. osiągnęła 13,84 mln zł, co stanowi 1 proc. spadku w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2020 r., która wyniosła 13,99 mln zł. Jest to jednocześnie wzrost o 32 proc. w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2019 r., która wynosiła 10,44 mln zł.