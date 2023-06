Biznes z czasów liceum. MerchUp ma apetyt na więcej (wywiad)

Skąd pomysł na firmę zajmującą się produkcją personalizowanej odzieży?

Aleksander Paczek i Wiktor-Rostkowski: - Pomysł na biznes zrodził się w 2013 roku – kiedy jako świeżo upieczeni absolwenci liceum postanowiliśmy, że wyprodukujemy dla naszej szkoły spersonalizowane bluzy. W tamtych latach w Polsce nie było to jeszcze tak modne jak teraz. Dzisiaj nasza oferta odzieży szytej w Polsce jest znacznie szersza, a dodatkowo zajmujemy się także personalizacją akcesoriów czy tworzeniem i dystrybucją gotowych zestawów jak np. welcome packów wykorzystywanych w procesie onboardingu. Równocześnie z rozwojem naszej działalności rozbudowujemy nasz zespół - zaczynaliśmy we dwoje, dziś zatrudniamy 20 osób, a do końca roku planujemy zrekrutować kolejne 10.

Jak MerchUp planuje rozwijać swoją ofertę produktów i usług w najbliższej przyszłości?

- W kwestii rozbudowy asortymentu stawiamy na jakość, a nie ilość. Podkreślamy też, że jeżeli w naszej stałej ofercie nie ma potrzebnego produktu czy wybranego koloru, to możemy go wyprodukować na życzenie. Portfolio aktualizujemy co kwartał - zbieramy feedback od klientów i na jego podstawie wprowadzamy nowe modele, kroje lub kolory. W przypadku usług skupiamy się natomiast na udoskonalaniu rozwiązaniu gifting as a service, które wprowadziliśmy jesienią 2022 r. oraz jego integracji z dostawcami oprogramowania dla HR.

Jakie kryteria stosuje MerchUp przy wyborze materiałów i technologii produkcji bluz, aby zapewnić najlepszą jakość swoim klientom?

- Klienci mogą przekonać się o wysokiej jakości produktów jeszcze przed ich zakupem, dzięki skorzystaniu z usługi paczki pokazowej. W kwestii samych materiałów i technologii – nasza odzież posiada certyfikaty jak Oeko-Tex, GOTS oraz GRS, szyjemy w lokalnych szwalniach, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad całym procesem, a nad wszystkim czuwa dodatkowo nasz manager produkcji.

Jak MerchUp dba o ochronę środowiska podczas produkcji bluz, i czy ma w planach wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań?

- Ekologia jest dla nas bardzo ważna, dlatego stale wprowadzamy i szukamy kolejnych rozwiązań, dzięki którym nasza działalność będzie miała jak najmniejszy wpływ na ekosystem. Do produkcji ubrań wykorzystujemy materiały posiadające certyfikaty świadczące o ich bezpieczeństwie dla człowieka i środowiska. Szyjemy w Polsce, co sprawia, że ograniczamy ślad węglowy związany z transportem asortymentu. Wprowadziliśmy też jako pierwsi w Polsce do oferty bluzy PureWaste, tworzone z przędzy wytwarzanej w procesie upcyclingu. Co więcej, próbki produktów, które wysyłamy do klientów na życzenie, pakujemy w wielorazowe opakowania “RePack”, a nie kartony czy foliopaki.

Jak MerchUp współpracuje z klientami w celu dostosowania swoich produktów do ich indywidualnych potrzeb i wymagań?

- Współpracę zaczynamy od spotkania online, na którym omawiamy potrzeby i oczekiwania klienta, dodatkowo możemy przesłać też paczkę pokazową. Następnie po stronie klienta jest wybór modelu, kolorów oraz wszystkich dodatków i detali – nadruku, metek, etykiet itd. Oczywiście służymy pomocą w doborze elementów – po ich ustaleniu tworzymy wizualizacje projektu, a po wspólnym wypracowaniu finalnej wersji i jej akceptacji, zbieramy informacje nt. rozmiarów i przystępujemy do realizacji zamówienia. Na tym etapie, w ramach usługi dodatkowej, możemy też wykonać prototyp produktu.

Czy usługi waszej firmy są skierowane do klientów indywidualnych, czy tylko i wyłącznie biznesowych? Z czego to wynika?

- Nasze usługi są skierowane wyłącznie do klientów biznesowych oraz organizacji jak szkoły czy uczelnie, wokół których chcemy budować społeczności tworząc dla nich merch. Realizacja zamówień indywidualnych jest niemożliwa ze względu na kwestie produkcyjne. Oferując dużą możliwość personalizacji i produkcję od podstaw musimy spełnić minimum produkcyjne, które wynosi ok. 30-50 sztuk, w zależności od kategorii produktów. W przyszłości może się to zmienić, ale na ten moment tak wygląda nasza strategia.

Jak wasza firma planuje pozyskiwać klientów?

- Docieramy głównie do klientów firmowych, ale wciąż współpracujemy także ze szkołami czy uczelniami. Na ten moment nasza baza klientów to już ponad 500 firm, które często polecają nas dalej. Wraz ze zmianą wyglądu i nazwy firmy na MerchUp poza wykorzystaniem dotychczasowych metod planujemy dodatkowo zwiększyć nasz udział w polskich i międzynarodowych eventach branżowych skierowanych do specjalistów w marketingu i HR.

Jakie korzyści płyną z używania bluz dla firm i organizacji, i w jaki sposób MerchUp przekonuje klientów do wyboru swoich produktów?

- Edukujemy naszych aktualnych i potencjalnych klientów w kontekście korzyści, jakie może przynieść im korzystanie z brandowanej odzieży czy akcesoriów, które są niezbędnym elementem employer brandingu. Wzmacniają poczucie przynależności do organizacji, mogą pełnić funkcję welcome packów dla nowych pracowników, prezentów z okazji świąt czy być dodatkiem do imprez integracyjnych. Warto wykorzystywać je także do wzmacniania relacji z partnerami biznesowymi – wpływają korzystnie na budowanie dobrej atmosfery i zacieśnianie więzi.

Jak duży planujecie udział social mediów i influencer marketingu w sieci?

- Wraz z rozwojem firmy i zmianami, jakie dzieją się w ramach rebrandingu, włączamy w nasze działania influencer marketing. Planujemy skupić się na współpracy ze specjalistami i specjalistkami z dziedziny HR i employer brandingu. Głównym kanałem komunikacji jest dla nas LinkedIn, którego aktywnie wykorzystujemy do pozyskiwania nowych klientów. Nie zapominamy również o Facebooku oraz Instagramie, a co więcej chcemy otworzyć się na medium jakim jest TikTok, gdzie planujemy pokazywać nasz zespół, codzienną pracę, kulturę organizacyjną oraz to, w jakiej atmosferze działamy.

Czy obecne czasy kryzysu są dobrym momentem na wchodzenie na rynek europejski?

- W naszej branży nie odczuliśmy kryzysu. Firmy z chęcią wykorzystują corporate gifting do motywowania pracowników i budowania społeczności marki. Niezależnie od obecnej sytuacji, dostrzegają jak bardzo istotny jest to element w budowaniu świadomości o marce, a tym samym przydatne narzędzie marketingowe.

Czym MerchUp odróżnia się od swojej konkurencji?

- Kładziemy nacisk na nowoczesny design i praktycznie nieograniczone możliwości personalizacji – zarówno pod kątem typu odzieży, jej kolorystyki, jak i rodzaju nadruku oraz jego umiejscowienia. Szyjemy i produkujemy w Polsce, z wytrzymałych i komfortowych w noszeniu materiałów, a produkty posiadają certyfikaty. W przypadku akcesoriów stawiamy na wyselekcjonowany asortyment, który nie tylko wygląda atrakcyjnie, ale jest też wytrzymały, dobrej jakości. Na etapie projektowania klienci mogą skorzystać z bezpłatnych wizualizacji, dzięki czemu finalny produkt jest dopracowany w każdym calu. Wprowadzamy też innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają życie naszym klientom. Jednym z nich jest usługa Gifting as a Service (GaaS), która zdejmuje z nich odpowiedzialność magazynowania odzieży i akcesoriów oraz ich wysyłki do pracowników czy partnerów biznesowych. Wszystkie te działania mogą być zrealizowane przez nas. W kontekście konkurencji bez znaczenia nie jest nasze doświadczenie w branży i grono zadowolonych firm, które polecają nas dalej.

Czy nowe marki mają jeszcze siłę przebicia wśród tak dużych marek internetowych?

- W B2B działa to trochę inaczej, produkując merch dla firm nie walczymy z dużymi brandami B2C, które kierują swoją ofertę głównie do klientów indywidualnych. Co więcej, często dodajemy produkty dużych marek do naszej oferty, kiedy nasz klient ma taką potrzebę. Staramy się oferować głównie odzież naszej produkcji, jednak dla przykładu, jeśli chodzi o odzież techniczną czy sportową wykorzystanie znanych brandów z B2C działa na naszą korzyść.

Czy planujecie ekspansję zagraniczną? Jeśli tak, to jakie to będą rynki? Czego się spodziewacie w trakcie ekspansji.

- Jednym z powodów zmiany nazwy naszej firmy podczas rebrandingu była właśnie ekspansja zagraniczna. Na początku chcemy skupić się na rynku niemieckim oraz czeskim. W ramach ekspansji spodziewamy się rozwoju zespołu sprzedażowego i customer success, głównie z uwzględnieniem zatrudnienia osób komunikujących się w danym języku, a dodatkowo planujemy otwieranie oddziałów zagranicznych. Chcemy zwiększać obecność marki nie tylko poprzez typowe działania online, ale i współpracę z lokalnymi partnerami mającymi dobre relacje z zespołami HR na danym rynku.

Jakie są najczęstsze trendy w branży produkcji personalizowanej odzieży dla firm i organizacji, i jak MerchUp dostosowuje swoją ofertę do tych trendów?

- Jednym z silniejszych trendów, który jest niewątpliwie związany z coraz bardziej świadomym wdrażaniem employer brandingu w organizacjach oraz rosnącym znaczeniem procesu onboardingu, są welcome packi dla nowych pracowników. Przeprowadziliśmy badania, w których aż 72% ankietowanych potwierdziło, że w ich firmach wręczane są prezenty powitalne. Zapytaliśmy też co najczęściej znajduje się w tego typu paczkach – na podium znalazły się materiały biurowe, kubek oraz odzież z logo marki. Z drugiej strony dostrzegamy też, że organizacje odchodzą od standardowych długopisów czy smyczy na klucze na rzecz bardziej praktycznych i wartościowych dla pracowników akcesoriów. Właśnie dlatego rozbudowaliśmy asortyment o produkty jak chociażby lunch boxy czy szklane butelki.