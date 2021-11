Black Friday głównie w internecie. Ilu badanych skusi się na zakupy?

Black Friday w e-sklepach czy stacjonarnie?

Chociaż Black Friday powstał z myślą o sklepach stacjonarnych, a sklepy internetowe mają swój przypadający trzy dni później Cyber Monday, wygląda na to, że w Polsce zwyczaj ten przyjął się przede wszystkim w Internecie. Mniej niż 9 proc. respondentów uważa, że sklepy stacjonarne oferują lepsze czarnopiątkowe promocje. Zdaniem ¼ na równie dobre promocje można trafić zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, a 36 proc. jest zdania, że sklepy internetowe w tym wypadku wygrywają. Spośród osób, które korzystają z czarnopiątkowych promocji, ponad 60 proc. robi zakupy zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Tylko przez Internet robi zakupy ⅓ respondentów.

RaportAdvox_e-zakupy_najlepsze_promocje.jpg

Rabat na kolejne zakupy i punkty lojalnościowe nie zachęcają do zakupów

W odpowiedzi na prośbę o uszeregowanie promocji od najbardziej do najmniej zachęcających do zakupów najwięcej osób na pierwszym miejscu wskazało obniżki cen. Na drugim miejscu znalazły się dodawane do zamówień gratisy, a na trzecim darmowa wysyłka. Jako czwarty badani najczęściej wskazywali rabat na kolejne zakupy. Najmniej atrakcyjną zachętą do zakupów są punkty lojalnościowe.

RaportAdvox_e-zakupy_Wybor_sklepu.jpg

Black Friday 2020 był zdecydowanie lepszy od wcześniejszych edycji. Według danych różnych platform zakupowych wartość transakcji w sklepach zwiększyła się o 53 proc., a globalna sprzedaż osiągnęła wartość 270 mld dolarów - komentuje Rafał Gadomski, CEO Advox Studio - Tamta edycja nauczyła nas, by w zanadrzu mieć kilka planów do wykorzystania w zależności od sytuacji, która zapewne do ostatniej chwili nie będzie znana. Czy centra handlowe będą otwarte? Jak rozwinie się sytuacja na świecie i jakie będą nastroje społeczeństwa? Jedno jest pewne - nawet najlepsza strategia marketingowa nie zadziała bez podstawy, jaką jest dobrze działająca platforma e-commerce.

Polacy nie ufają reklamom, ale to z nich czerpią wiedzę o ofertach sklepów