Black Friday - kogo cieszą wyniki sprzedaży?

Klienci najczęściej wybierali produkty z kategorii Moda i akcesoria

– w Czarny Piątek średnia liczba transakcji wzrosła tu o 193 proc. względem średniej z całego listopada. To jednak o 78 p.p. mniej niż w ubiegłym roku. Tego dnia internauci najczęściej wybierali płatność BLIKIEM (52 proc.), jednak rok do roku ta metoda płatności zanotowała 25 p.p. spadku.

Z kolei takie formy płatności jak przelew online (pay-by-link) oraz karta wywindowały w górę – w tym roku to odpowiednio 33 proc. (+16 p.p. rdr.) oraz 15 proc. (+10 p.p. rdr.).

25 listopada (Czarny Piątek) sprzedaż wzrosła średnio o 118 proc. Na tle ubiegłego roku to jednak spory – bo aż 26-procentowy – spadek (160 proc. w 2021 vs. 118 proc. w 2022). Liczba transakcji tego dnia wzrosła natomiast o 34 proc.

Black Friday przyciągnął zdecydowanie większą liczbę konsumentów niż Cyber Monday. W Cyfrowy Poniedziałek zanotowano wzrost sprzedaży o 62 proc. 28 listopada liczba transakcji była jednak niższa o 17 proc. niż w piątek, a średnia wartość koszyka tego dnia – o 11 proc. Sporym zainteresowaniem cieszyły zakupy w sobotę 26 listopada – średnia liczba transakcji wzrosła wtedy o 12 proc. względem średniej z pozostałych dni miesiąca.

Analizując dane rok do roku, Cyber Monday cieszy się wśród kupujących coraz większą popularnością – względem 2021 r. zauważono wzrost sprzedaży tego dnia o 5 p.p., a liczba transakcji w kontrze do Black Friday zanotowała mniejszy spadek (17 proc. w 2022 vs. 40 proc. w 2021).

Co najczęściej kupowali Polacy?

25 listopada, czyli w Czarny Piątek, odnotowano najwięcej transakcji w całym miesiącu. Wówczas ich średnia liczba w stosunku do średniej w całym listopadzie wzrosła w poszczególnych kategoriach: Moda i akcesoria – o 193 proc. (-78 p.p. rdr.), AGD/RTV i elektronika – o 112 proc. (-54 p.p. rdr.), Zdrowie i uroda – o 54 proc. (-37 p.p. rdr.).

Podczas tegorocznego Czarnego Piątku, w branży Zdrowie i uroda średnia wartość koszyka wzrosła o 28 proc. (-1 p.p. rdr.) w stosunku do średniej z całego listopada. W branży AGD/RTV i elektronika średnia wartość koszyka podczas zakupów w Black Friday wzrosła o 32 proc. (-16 p.p. rdr.) na tle całego miesiąca, a w sektorze Moda i akcesoria średni koszyk zakupowy zmniejszył się rok do roku aż o 20 proc. (+12 p.p. rdr.). To dość zaskakujące dane, jeśli porównać je z 278 p.p. wzrostu w 2021 r. względem 2020 r.

Oczekiwania kontra rzeczywistość

W porównaniu do poprzedniego – nieznacznie spadła sprzedaż i wzrosła liczba transakcji, co miało bezpośredni wpływ na niższą wartość koszyka.

– Ostatnie trzy lata nie należą do najłatwiejszych, a sytuacja wciąż zmienia się bardzo dynamicznie. Jak się okazuje, aż 8 na 10 Polaków podjęło już różne działania zapobiegawcze i naprawcze. Przewidując dalsze pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju, wdrożyli nowe podejście do zakupów i zarządzania finansami. Częściej i więcej kupują w internecie, jednak wydają ostrożniej. Takie wnioski płyną z naszego raportu „W kryzysie do e-commerce”. Warto zaznaczyć, że aż 45 proc. badanych już kilka miesięcy temu obawiało się, że dotknie nas kryzys gospodarczy. Od początku ekonomiści wskazywali, że w drugiej połowie 2022 roku spadek aktywności gospodarczej jeszcze się pogłębi. Za e-commerce przemawiają częstsze i atrakcyjne promocje, większy wybór marek oraz możliwość znacznie łatwiejszego i szybszego porównywania ofert – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izby).

Polacy najchętniej wybierali szybkie metody płatności

W tym roku podczas Black Friday zanotowano większe niż przed rokiem zainteresowanie takimi metodami płatności jak przelew online (Pay-By-Link), z którego skorzystało 33 proc. internautów (+16 p.p. rdr.) oraz kartą - 15 proc. (+10 p.p. rdr.). Z udziałem BLIKA sfinalizowano aż 52 proc. transakcji, jednak stanowi to spadek rdr. o 25 p.p.



– Zakupy Polaków z okazji Black Friday pokazują, że konsumenci chętnie sięgają po nowoczesne metody płatności, które są synonimem szybkości i wygody. Co ważne, przewidziała to część sprzedawców. Badanie przeprowadzone przez nas przed Black Friday, czyli jeszcze przed wdrożeniem akcji sprzedażowych w sklepach, pokazało, że 30 proc. sprzedawców zwracało uwagę na łatwe i szybkie płatności online. Potwierdzeniem tego jak ważną rolę odgrywają płatności w budowaniu stabilnego i efektywnego e-commerce’u są także ich opinie na temat współpracy z operatorem płatności – jako „ważną” i „bardzo ważną” określiło ją łącznie 80 proc. właścicieli e-sklepów – podkreśla Paweł Działak, CEO & co-founder Tpay, operatora płatności online.

Globalna sprzedaż w Black Friday

Jak podało Adobe Analytics, sprzedaż internetowa na świecie w Czarny Piątek wyniosła na świecie 40 mld dolarów i tym samym była wyższa o 2,3 proc. niż w roku ubiegłym. To solidny początek sezonu zakupów świątecznych, pomimo inflacji i gospodarczego krachu.

Tylko w USA w Black Friday sprzedaż osiągnęła ponad 9 mld dol., przy czym największy wzrost zanotowała elektronika, inteligentne urządzenia domowe, zabawki i sprzęt do ćwiczeń. Z kolei w Polsce, według raportu dataplace.ai, stworzonego na podstawie danych z 260 galerii handlowych, ruch w tych centrach w Czarny Piątek był wyższy aż o 21 proc. w porównaniu do dni poprzednich.

Konsumenci kochają promocje

– Rosnąca inflacja i kryzys gospodarczy wywarły presję zarówno na konsumentów, jak i sprzedawców, którzy musieli dostosować się do szczuplejszych portfeli konsumentów. Dlatego zamiast hucznych wyprzedaży w Czarny Piątek wielu detalistów rozpoczęło świąteczne wyprzedaże wczesną jesienią, prześcigając się z oferowaniu promocji i walce o klienta – komentuje Tomasz Cincio, prezes Droplo, globalnej platformy B2B dla sprzedawców online i hurtowni.