Black Friday sposobem na pozyskanie lojalnych klientów?

Reklamy ze specjalnymi ofertami zachęcają konsumentów do planowania zakupów, co odbija się również na sprzedaży. W przypadku zakupów spożywczych sprzedaż wzrosła o 6 proc., a w przypadku zakupów elektroniki i odzieży – o około 60 proc.

- Statystyki naszej aplikacji wyraźnie wskazują, że w “czarnym tygodniu” zainteresowanie Polaków zakupami wzrasta, w niektórych branżach szczególnie wyraźnie - mówi Katarzyna Zborowska-Germann, Head of Retail Sales CEE w Stocard. - Sklepy coraz chętniej chwalą się organizowanymi z tej okazji promocjami na banerach internetowych, billboardach czy plakatach.

Na podstawie danych Stocard wyraźnie widać, że Czarny Piątek nie tylko zwiększa sprzedaż jednorazowo, ale też tworzy grupę lojalnych klientów. - W trakcie ubiegłorocznego “czarnego weekendu” odsetek osób zapisujących swoje programy lojalnościowe do aplikacji Stocard wzrósł o 15,6 proc. - zauważa Katarzyna Zborowska-Germann ze Stocard. - Konsumenci robią to najpewniej przy okazji zakupów i śmiało można założyć, że duża część z nich później z tych programów korzysta. Wykorzystanie Czarnego Piątku do promocji swojego sklepu jest zatem dobrym pomysłem nie tylko ze względu na chwilowe zwiększenie sprzedaży, ale też z uwagi na możliwość budowania trwalszych relacji z konsumentami.

