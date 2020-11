Blik: 10 mln transakcji o wartości blisko 15 mld zł

Od lipca do września br. użytkownicy BLIKA zrealizowali 110 mln transakcji, a od początku roku blisko 300 mln. Na koniec września z BLIKA aktywnie korzystało 6 mln użytkowników, czyli ponad pół miliona więcej niż w kwartał wcześniej. Łączna wartość zrealizowanych transakcji w trzecim kwartale wyniosła 14,6 mld zł. Choć najpopularniejsze są zakupy w internecie, to rośnie popularność przelewów na numer telefonu BLIK.

W trzecim kwartale br. użytkownicy BLIKA wykonali 110 mln transakcji, to dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Blisko 78 mln z nich to te zrealizowane w internecie, to również dwukrotny wzrost rok do roku i 70 proc. wszystkich transakcji w kwartale.

Użytkownicy zrealizowali w trzecim kwartale 13 mln przelewów na numer telefonu BLIK – to wzrost aż o 200 proc. w stosunku do pierwszych analogicznego okresu ubiegłego roku i 46 proc. więcej niż w drugim kwartale tego roku.

Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła rok do roku o 98 proc. – było ich blisko 12 mln (to też o 42 proc. więcej niż w drugim kwartale). Trzeci kwartał przyniósł także duży wzrost liczby wypłat z bankomatów – było ich 7,5 mln, czyli o 36 proc. więcej niż w okresie od kwietnia do czerwca.

Średnia liczba transakcji dziennie w trzecim kwartale to blisko 1,2 miliona, a w rekordowym dla kwartału dniu było ich ponad półtora miliona. Średnia wartość transakcji BLIKIEM w tym czasie to 133 zł, natomiast łączna wartość wyniosła 14,6 mld zł. Najwięcej, bo aż 8,5 mld to wydatki w internecie.



Liczba osób, które aktywnie korzystają z BLIKA wzrosła o blisko 600 tys. w ciągu kwartału do 6 mln. Przyjęto, że aktywnym użytkownikiem jest osoba, która zrealizuje przynajmniej jedną transakcję w miesiącu. Nie brano pod uwagę użytkowników, którzy wykonywali wyłącznie przelewy na numer telefonu, nie korzystając z innych kanałów płatności BLIKIEM.

Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, Nest Banku, Banku Pocztowego i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, a także w Banku BPS i bankach spółdzielczych Grupy BPS.