BLIK dostępny na biznesowej platformie

Aby aktywować go jako metodę płatności, użytkownicy Stripe muszą jedynie uruchomić BLIKA w swoim panelu ustawień płatności. Ta prostota i wygoda we wdrożeniu BLIKA sprawia, że jest on obecnie najpopularniejszą metodą płatności w Polsce na platformie Stripe. Średni dzienny współczynnik konwersji utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi aktualnie między 93 a 95 proc.

BLIK na Stripe

– Cieszymy się, że BLIK jest teraz dostępny dla użytkowników Stripe w całej Europie. Stał się on pierwszym wyborem płatności online w Polsce, a globalni dostawcy usług płatniczych, tacy jak Stripe, zapewniają swoim klientom możliwość oferowania ulubionej metody płatności wśród kupujących – mówi Magdalena Kubisa, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.

BLIK rośnie w e-commerce

Na koniec marca br. z BLIKA aktywnie korzystało z niego ponad 10,5 mln osób. W ubiegłym roku BLIK osiągnął rekordową liczbę 763 mln transakcji, których wartość osiągnęła poziom 103 mld zł (przy 207,5 mld zł od początku uruchomienia systemu w 2015 roku). W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost na poziomie ok. 80 proc. liczby transakcji oraz ok. 82 proc. w odniesieniu do ich wartości.

Najwięcej transakcji BLIKIEM realizowanych jest w e-commerce: ich udział wynosi obecnie 63,2 proc. wszystkich operacji. W I kwartale 2022 r. jego użytkownicy wykonali online 156,3 mln transakcji – to o 38 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji online osiągnęła 18,8 mld zł wobec 12,8 mld rok wcześniej.

Czym jest Stripe?

Miliony firm używają Stripe do przyjmowania płatności, zwiększania przychodów i szybszego wdrażania nowych modeli biznesowych. Firma, której siedziby znajdują się w San Francisco i Dublinie, dąży do zwiększenia PKB w internecie. Wśród klientów Stripe są globalni liderzy technologiczni, tacy jak Google, Salesforce, Shopify, jak i tradycyjne przedsiębiorstwa, takie jak Ford i Maersk oraz polskie firmy technologiczne, m.in. Docplanner i Booksy.