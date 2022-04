BLIK i pobranie są bezpieczniejsze niż pay-by-link? Tak uważają Polacy

Zapytani o to, jaki sposób zapłaty za zakupy w internecie uważają za najbezpieczniejszy, Polacy wskazywali płatność za pobraniem (41 proc.) oraz BLIK (17 proc.).

Co ciekawe, Polacy niechętnie korzystają z pay-by-linków podczas zakupów w e-sklepach. Aż 51 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie używa ich w takiej sytuacji.

Polacy ufają BLIKowi i płatnościom za pobraniem

Jak wynika z raportu „Polaków Portfel Własny: Bezpieczni na e-zakupach 2022”, za najbezpieczniejszą metodę Polacy uważają płatność za pobraniem (41 proc.). Za tym rozwiązaniem opowiedziało się niemal tyle samo kobiet, co mężczyzn (kolejno 41 i 42 proc.). Chociaż osiągnęło wysoki wynik we wszystkich kategoriach wiekowych respondentów to – co może zdziwić - liderami w korzystaniu z niego okazali się najmłodsi badani (54 proc. w grupie 18-29 latków). Być może związane jest to z faktem, że osoby w tym wieku często są utrzymywane przez rodziców lub nie mają dużych dochodów, a w związku z tym z większą ostrożnością podchodzą do płacenia za zamówienie „z góry”.

Drugą metodą płatności, do której ankietowani deklarują największe zaufanie, jest BLIK (17 proc.). Na trzeciej pozycji pod względem zaufania klientów znalazły się tradycyjne przelewy bankowe. Za najbezpieczniejsze uznał je co ósmy badany (13 proc.), byli to głównie seniorzy i mieszkańcy miast do 50 tys. osób (w obu przypadkach po 19 proc.).

Spora część ankietowanych miała jednak problemy ze wskazaniem metody płatności zapewniającej jak największe bezpieczeństwo. Co dziewiąty respondent stwierdził, że nie potrafi się wypowiedzieć na ten temat (11 proc.).

Polacy niechętnie korzystają z pay-by-linków w e-sklepach

Badanie Santander Consumer Banku wykazało również, że Polacy niechętnie korzystają z tzw. pay-by-linków, czyli szybkich przelewów elektronicznych podczas zakupów w sklepach internetowych. Aż 51 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich nie używa. W tej grupie najwięcej jest mężczyzn (57 proc. w porównaniu do 46 proc. kobiet) oraz 50- i 60-latków (kolejno 55 i 64 proc.). Co więcej, tylko 7 proc. ankietowanych uważa pay-by-linki za najbezpieczniejszą metodę płatności.

-Może to oznaczać, że klienci mają obawy przed przekierowaniem ze strony sklepu do operatora płatności, a następnie do swojej bankowości internetowej, zapewne martwiąc się, że w tym procesie może dojść do wycieku danych – komentuje Patryk Perliński z Santander Consumer Banku. - Jest to jednak błędne myślenie, ponieważ pay-by-linki od dawna zaliczane są do jednej z najbezpieczniejszych metod płatności m.in. ze względu na fakt, że informacje o elektronicznych przelewach są zaszyfrowane, a dane do nich są wypełniane automatycznie i ich edycja jest zablokowana, co blokuje cyberprzestępcom możliwość ich podmiany.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.