Blisko połowa klientów Twisto korzysta z późniejszych płatności

Twisto umożliwia przesunięcie dowolnej płatności o 45 dni – za darmo lub na późniejszy okres - za opłatą. Z tej drugiej możliwości w sierpniu skorzystało 45 proc. klientów. Od początku roku Polacy dokonali z Twisto ponad 2 miliony transakcji.

W sierpniu z możliwości przesunięcia płatności na później niz 45 dni skorzystało rekordowe 45 proc. posiadaczy konta Twisto. Średnia wartość przesuniętego rachunku wyniosła około 700 zł.

- Aplikacja Twisto jest dostępna w Polsce od 10 miesięcy. Obserwujemy systematyczny wzrost nie tylko liczby transakcji wykonanych z Twisto, ale też liczby osób, które przesuwają część rachunku na kolejny miesiąc. Ponad 70 proc. użytkowników, którzy przesunęli płatność, skorzystało z tej funkcji więcej niż raz – mówi Renata Salata, Chief Commercial Officer w Twisto.

- Cieszy nas także bardzo dobra spłacalność odroczonych płatności i niski, plasujący się znacznie poniżej średniej rynkowej, współczynnik NPL (współczynnik kredytów zagrożonych). To pokazuje, że nasz model scoringowy sprawdza się, a wysokość limitów jest dobrana do naszych klientów, wśród których dominują kobiety po 30 roku życia. To najbardziej aktywny klient, który chętnie sięga po przesunięcie płatności i reguluje swoje zobowiązania na czas – dodaje Renata Salata.



Od początku 2020 r. Polacy dokonali za pośrednictwem Twisto ponad 2 milionów transakcji. Średnia wartość pojedynczego zakupu z Twisto sięgneła 70 zł.





Od niedawna część klientów Twisto ma także możliwość dzielenia i spłaty wydatków w ratach przez aplikację. Dotyczy to każdej płatności o wartości co najmniej 200 zł. Użytkownik aplikacji może zdecydować o rozłożeniu transakcji na raty już po jej dokonaniu – do końca miesiąca, w którym zrobił zakupy.

Twisto to fintech oferujący płatności odroczone „kup teraz, zapłać później” w aplikacji. Po zarejestrowaniu klient otrzymuje dostęp do aplikacji i bezpłatny limit, który pozwala na darmowe przesunięcie płatności w każdym sklepie – internetowym i stacjonarnym - nawet o 45 dni. Po tym czasie możliwe jest uregulowanie należność wobec Twisto bez kosztów albo przesunięcie rachunku lub jego części na następny miesiąc. Twisto oferuje swoim użytkownikom cashback do 10 proc. w ponad 850 sklepach internetowych, a także bezdotykowe płatności Google Pay, a wkrótce Apple Pay,