Bolt Food dowozi testy na Covid-19

Ile kosztuje test na Covid-19 zamawiając na Bolt Food?

Zamawiając testy antygenowe Covid-19 na dedykowanej do zamówień platformie lub aplikacji zapłacisz obecnie 9,79 zł. Doliczając koszt dostawy do domu zapłacisz mniej niż 20 zł. W zależności od lokalizacji w której się znajdujesz, aplikacja wyliczy adekwatną do odległości kwotę.