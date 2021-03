Bonami.pl z rekordowym zyskiem. Dywany i sofy hitami sprzedaży

Ponad 140 tysięcy wysłanych paczek i blisko 50 proc. wzrost przychodu – tym wynikiem Bonami.pl, internetowy sklep z meblami i akcesoriami do wnętrz, zamyka ostatni rok. Zdaniem Pavla Vopařila, CEO spółki, to najlepszy jak dotąd okres w historii firmy w Polsce.

Bonami udało się nie tylko utrzymać zakładane tempo wzrostu, ale i znacząco poprawić wyniki finansowe. W 2020 roku spółka wzmocniła swoją pozycję nie tylko w rodzimych Czechach, ale także w innych krajach Europy Środkowej. W Polsce w porównaniu z 2019 rokiem sklep Bonami.pl zwiększył przychody o 49,8% do 9 mln euro. Z kolei zysk operacyjny wzrósł o 246%. Łącznie do Polski wysłano ponad 140 tysięcy paczek. Kluczowy udział w przychodzie miały dwie kategorie produktów – dywany (ponad 20 tys. sprzedanych sztuk) oraz sofy (1350 sztuk). Jednak największy wzrost sprzedaży w wysokości aż 165% odnotowano w segmencie mebli ogrodowych.

– Początek pandemii odbił się na wynikach. Jednak później e-commerce zaczął odżywać. Po rekordowym listopadzie, w którym globalna sprzedaż osiągnęła poziom 8,9 mln euro, mam pamiątkę na całe życie – tatuaż z logo Bonami. To efekt przegranego zakładu z pracownikami, którzy uwierzyli w sukces bardziej ode mnie – przyznaje Pavel Vopařil. – Ostatecznie ubiegły rok udało się zamknąć dużo powyżej wcześniejszych prognoz. Globalny przychód z pięciu rynków, na których działamy, wzrósł o 41,5% do 70 mln euro, zaś zysk operacyjny o 220%. Pieniądze inwestujemy z powrotem w firmę i jej dalszy rozwój.

Spółka konsekwentnie realizuje plan wejścia w „offline”, który jest częścią długoterminowej strategii, aby stać się liderem w sprzedaży omnichannel mebli i akcesoriów do domu. Wśród planowanych działań na ten rok jest między innymi otwarcie pięciu showroomów prezentujących produkty ze stałej oferty sklepu internetowego, w tym być może jednego w Polsce. Tego typu placówki detaliczne funkcjonują już w Czechach i na Słowacji – wszystkie zostały uruchomione w 2020 r.

– To, co okaże się decydujące w najbliższej przyszłości, to umiejętne połączenie światów online i offline. Z tą myślą inwestujemy w jak najlepsze doświadczenia naszych klientów z marką, począwszy od wydłużonego do 365 dni czasu na zwrot towaru bez podania przyczyny, po własny magazyn i sklepy stacjonarne, w których klient może dotknąć wybranego produktu. W 2020 roku ze strony Bonami.pl korzystało w Polsce ponad 5,4 mln użytkowników – dodaje Vopařil.