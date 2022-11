Bookero: Usługa rezerwacji, z której mogą korzystać psychologowie i ezoteryczki

Start-up został założony przez Pawła Nowakowskiego, który jest właścicielem software house’u i w 2017 roku stworzył platformę SaaS do zarządzania kalendarzami przedsiębiorców.

Spersonalizowany charakter Bookero

Automatyzacja wielu zadań m.in. wysyłania powiadomień do klienta czy ustanawiania rezerwacji cyklicznych wiąże się z nową jakością obsługi klienta. Bookero analizuje indywidualne potrzeby klientów i oferuje sposób rezerwacji dopasowany do konkretnych potrzeb danego biznesu. Technologia dociera do branż, które dotychczas nie mogły korzystać z systemów rezerwacji z powodu ich ograniczeń. Narzędzie skierowane jest do szerokiej grupy docelowej, od psychologów, przez ezoteryczki i dźwiękoterapeutów, aż po managerów studia paintballowego czy właścicieli drogich jachtów.

Start-up obsługuje aktualnie ponad 200 tysięcy rezerwacji miesięcznie i rośnie w skali kilkaset procent z roku na rok.

- W Bookero dążymy do tego, by stać się liderem rozwiązań w zakresie automatyzacji obsługi rezerwacji, dlatego inwestujemy w zespół najlepszych specjalistów IT i customer service. Naszą misją jest ułatwianie życia przedsiębiorcom - mówi Founder, Paweł Nowakowski.