Boom na akcesoria sportowe w sieci

Sklepów sportowych przybywa w internecie z każdym rokiem - dziś sklepów sprzedających sprzęt sportowy i korzystających z Shoper Płatności jest o połowę więcej niż dwa lata temu.



Na bieżący rok eksperci prognozowali wzrost popularności produktów dla sportów indywidualnych uprawianych na świeżym powietrzu oraz różnych stylów fitness.

Do trendów, które miały napędzać branżę w 2021 r. należą także moda na odzież athleisure i inspirowana pandemią zmiana nawyków na bardziej prozdrowotne. Towarzyszyć im miał “cyfrowy skok” czyli rosnąca popularność aplikacji i społeczności wspierających aktywność fizyczną oraz szybki wzrost liczby kupujących i sprzedających online.

Akcesoria sportowe kupujemy online

Dane ze sklepów internetowych, korzystających z Shoper Płatności potwierdzają trafność tych prognoz. Wartość transakcji w tych sklepach w pierwszym półroczu 2021 r. osiągnęła 85 proc. wartości wszystkich transakcji z 2020 r.

- Sklepów internetowych sprzedających sprzęt i odzież sportową przybywa, bo dają dostęp do szerokiej oferty produktów, często większej niż sklepy stacjonarne. Ich przewagą jest także to, że zapewniają wygodną wysyłkę i zwroty. W czasie pandemii wciąż wielu ludzi zamiast na siłowni woli trenować w domu - ocenia Artur Halik, Head of Sales na platformie Shoper, dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia sprzedaży online.