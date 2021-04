Boom na rynku punktów nadawczo-odbiorczych

Pointpack deklaruje utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów i liczby obsługiwanych przesyłek, fot. materiały prasowe

Około 30 proc. konsumenckich przesyłek trafia dziś do punktów odbioru i automatów. Spółka Pointpack szacuje, że liczba ta w ciągu 4-5 lat wzrośnie o ponad 50%.

Dynamiki będą miały wpływ na przychody wszystkich uczestników rynku.

Spółka Pointpack S.A szacuje przychody ze sprzedaży netto w okresie pierwszego kwartału 2021 roku na ok. 10 650,0 tys. zł, co stanowi wzrost o 18,2% w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r., kiedy to wyniosły 9 013,9 tys. zł.

- Za pomocą naszej technologii integrujemy firmy kurierskie z punktami odbioru. Obecnie obserwujemy znaczną intensyfikację rynku KEP, co przekłada się na dynamiczny rozwój i otwieranie kolejnych punktów nadawczo-odbiorczych. Obsługujemy już ponad 8.600 punktów we współpracy z firmami kurierskimi DHL, DPD oraz Poczta-Polska. – mówi Paulina Żmijowska, Kierownik ds. Marketingu&PR Pointpack.

Przedstawiciele Pointpack deklarują utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów i liczby obsługiwanych przesyłek. Przekonują, że wpływa na to doświadczenie zbierane od dekady w ramach zawierania nowych partnerstw i rozwoju infrastruktury sieci logistyki miejskiej, składającej się m.in. z punktów i urządzeń nadawczo-odbiorczych w obszarze pierwszej i ostatniej mili. Technologia Pointpack wykorzystywana jest bowiem w coraz liczniejszych punktach nadawczo-odbiorczych we współpracy z sieciami z Żabka, Grupy Eurocash, Stokrotka, Kaufland i wieloma regionalnymi sieciami handlowymi. Spółka dostrzega również potencjał w nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi partnerami.