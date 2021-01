Bottega Veneta wycofuje się z Facebooka, Instagrama i Twittera. Czy moda może istnieć bez social mediów?

Modowa marka Bottega Veneta kilka dni temu zlikwidowała swoje konta na Facebooku, Instagramie i Twitterze. - Markom niszowym i ekskluzywnym niedostępność dodaje uroku, budzi pożądanie. Im bardziej są tajemnicze, tym intrygują bardziej. Całkowity egalitaryzm social mediów jest zaprzeczeniem luksusu - komentuje tę decyzję dla Wirtualnemedia.pl Szymon Kotarbiński, social media manager w The Digitals.





Kilka dni temu Bottega Veneta, jedna z największych marek modowych na świecie, usunęła swoje konta na Instagramie, Facebooku i Twitterze. „Przepraszamy, ta strona jest niedostępna” - można przeczytać próbując otworzyć profil marki na Instagramie, na którym miała ona ponad 2,5 miliona obserwujących.

Zagraniczne media branżowe poświęcone modzie informują, że to nie jest skutek żadnej awarii technicznej, ale świadoma decyzja firmy, a dokładniej Daniela Lee, jej dyrektora kreatywnego. Ten wielokrotnie miał bowiem wyrażać swój brak zrozumienia i niejako niechęć do rosnącej popularności mediów społecznościowych. Dowodem na to ma być też fakt, że pokaz wiosennej kolekcji 2021 Bottega Veneta zorganizowano kilka tygodni temu w domu Lee w Londynie (marka ma główną siedzibę we Włoszech), a jego transmisja miała raczej prywatny charakter.

