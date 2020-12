Box otwiera w Warszawie oddział zajmujący się badaniami i rozwojem

Firma Box otwiera w Warszawie oddział w którym planuje zatrudnić 150 pracowników.







Box poinformował dziś o otwarciu w Polsce nowego oddziału zajmującego się badaniami i rozwojem. W celu przyspieszenia realizacji długoterminowej strategii produktowej, firma tworzy w Warszawie zespół, który przy współpracy z centralą w Kalifornii, będzie odpowiedzialny za rozwój kluczowych produktów Box. W ciągu najbliższych 24 miesięcy, spółka planuje zatrudnić 150 specjalistów w Warszawie. Oprócz koncentrowania się głównie na inżynierach, Box zamierza również zatrudniać pracowników reprezentujących inne obszary, takie jak web development czy HR.

- Bardzo cieszymy się z naszego nowego biura w centrum Warszawy. Rozpoczęliśmy już pierwszy etap rekrutacji, której celem jest zatrudnienie najbardziej utalentowanych inżynierów w Polsce - powiedział Thierry Chassaing, senior vice president of Engineering and TechOps w Box. - Wkrótce nasz zespół w Warszawie rozpocznie pracę nad realizacją planu rozwoju produktu, co pozwoli w dalszym stopniu usprawniać naszą platformę.

Do zarządzania polskim oddziałem Box wyznaczony został doświadczony inżynier Rafał Szczepański. Dołącza on do firmy po ponad dziesięciu latach pracy w SmartRecruiters.