Brak specjalistów, drożejące surowce, kłopoty logistyczne - największe zagrożenia ecommerce

Internet zmienia się niemal codziennie. Tak samo jak i działanie firm, których podstawą jest globalna sieć. Handel w internecie od kilkunastu miesięcy przeżywa boom. Jednak tuż za rogiem czyhają zagrożenia. Brak specjalistów, drożejące surowce, kłopoty logistyczne. Bardzo prawdopodobne, że wprost odbije się to na konsumentach, którzy będą musieli płacić więcej, a co za tym idzie, będą jeszcze dokładniej sprawdzać najtańsze opcje. Dla wielu sklepów e-commerce to czas wytężonej walki o klientów i być albo nie być ich interesów.

– Świat e-commerce i digital marketingu ulega ciągłym zmianom – związanym z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, coraz większą konkurencją, modyfikacjom prawnym oraz sytuacją na świecie. Dlatego chcieliśmy oddać głos tym, którzy ten świat znają najlepiej, ekspertom, specjalistom, właścicielom firm, które działają w e-commerce. To oni najlepiej są w stanie wytłumaczyć nam, jak będzie wyglądał rynek handlu w internecie z punktu widzenia przedsiębiorców i jak sytuacja może wpływać na konsumentów – mówi Robert Stolarczyk, prezes zarządu PromoTraffic, jednej z polskich agencji digital marketingowych dla e-commerce i b2c, która współpracuje z ponad 100 markami działającymi w różnych obszarach handlu internetowego. Stworzony wspólnymi siłami ”Trendbook 2022”, odpowiada na wiele zagadnień, wyjaśnia trendy, ale opisuje też obawy przedsiębiorców.

– Zbierając materiał do naszego ”Trendbooka” nie mogliśmy przewidzieć np. tego, że tuż za naszą granicą wybuchnie wojna. Już w pierwszych dniach agresji Rosji zauważyliśmy zmiany, gdy ruch e-commerce zmalał nawet o 40%. Dziś już sytuacja się stabilizuje, ale nadal pozostaje otwarte pytania. Jak wojna wpłynie na zachowanie się marek? Jak będą próbować choćby skompensować sobie straty związane z wycofaniem się z rynku rosyjskiego? Jak będą zachowywać się klienci, którzy muszą liczyć się ze wzrostem cen związanych choćby z galopującymi cenami surowców – zaznacza Robert Stolarczyk z PromoTraffic.

W podobnym tonie wypowiada się Marlena Żurawska-Szuter, która jest szefową działu e-commerce w DELI2, czyli delikatesów online. Żurawska-Szuter obawia się rosnących kosztów prowadzenia biznesu, a co za tym idzie cięć w wielu obszarach.