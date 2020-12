Branża e-commerce w Polsce urosła w tym roku nawet o 30 proc.

Według eMarketera wartość sprzedaży w internecie w USA wzrosła w 2020 r. o 18 proc. Statista podaje, że dla Niemiec ten wzrost wyniesie 22 proc., dla Francji 27 proc., a dla Wielkiej Brytanii 31 proc. Dla Polski 300Research prognozuje ponad 30-procentowy wzrost branży e-commerce. Z kolei według Google liczba osób kupujących w sieci w 2020 r. zwiększyła się globalnie o 26 proc.

- Rynek e-commerce wyjdzie z 2020 r. na pewno silniejszy, ponieważ bezpowrotnie w sieci zagościła spora część usług, których wcześniej tam w ogóle lub prawie nie było. Wiele projektów, które trwały latami, uruchomiło się z miesiąca na miesiąc. W sieci zaczęły sprzedawać Stokrotka czy PoloMarket. Okazję wykorzystali również producenci, którzy uruchomili sprzedaż bezpośrednią, z pominięciem dystrybutorów i pośredników, np. Mlekovita czy Wawel. Do tego doszła cała grupa projektów spod znaku „digitalizacji procesów”. Do zakupów w sieci przekonała się również spora grupa nowych klientów. Pod znakiem zapytania pozostaje to, jak rozłożą się udziały sprzedaży np. produktów spożywczych po pandemii - mówi Krystian Wesołowski, Head of Sales, Blue Media: