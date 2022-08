Bricomaty dostępne w blisko 100 sklepach Bricomarché

Czym są Bricomaty?

Bricomaty to specjalne boksy do bezkontaktowego odbioru produktów zamówionych online, które znajdują się przed supermarketami Bricomarché. W tej chwili klienci mogą skorzystać z 98 Bricomatów w całej Polsce, a w planach jest uruchomienie kolejnych maszyn.

Odbiór zamówienia w urządzeniu odbywa się w prosty sposób – klient może zrobić to o dowolnej porze dnia, wprowadzając na ekranie podany podczas dokonywania zakupów numer telefonu oraz kod dostępu, który otrzymał drogą SMS. Do boksów można zamówić także towary o dużych gabarytach, takie jak np. płyty OSB czy drzwi, co jest unikatowe w tego rodzaju maszynach.

Kładziemy duży nacisk na rozwój kanału e-commerce, co jest jednym z naszych celów strategicznych. Boksy do odbioru zamówień internetowych wprowadziliśmy już w 2019 roku. Aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby klientów, przeprowadziliśmy szczegółową analizę koszyków zakupowych i dopasowaliśmy urządzenia do ich najczęstszych wyborów – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, Dyrektor Generalna sieci Bricomarché w Polsce.

Rozwój sieci Bricomatów to nie jedyna inicjatywa Bricomarché w zakresie e-commerce. Pod koniec ubiegłego roku wystartowała aplikacja mobilna, która wspiera program lojalnościowy „Moje Bricomarché”. Jej celem jest zapewnienie dostępu do licznych promocji i innych przydatnych informacji, a także ułatwienie korzystania z karty klubowej i wszystkich benefitów programu.

Muszkieterowie intensywnie rozwijają sieć sklepów DIY. Obecnie pod szyldem działa 181 placówek, a jeszcze w tym roku dołączą do nich kolejne.