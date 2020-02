Brother ustalał ceny sprzedaży drukarek w e-sklepach. Zapłaci 1,4 mln zł kary

Spółka Brother narzucała sklepom internetowym minimalne ceny sprzedaży drukarek. Przedsiębiorca aktywnie współpracował z UOKiK i dobrowolnie poddał się karze w wysokości ponad 1,4 mln zł.

W latach 2010-2017 producent akcesoriów biurowych Brother ograniczał swobodę sklepów w ustalaniu cen sprzedaży drukarek przez internet. Spółka wymagała, aby nie były one tańsze od ustalonego przez nią poziomu. Jednocześnie firma monitorowała ceny i interweniowała, jeśli sprzedawca oferował drukarki po niższych cenach. Sprzedawcom groziły wówczas sankcje – gorsze warunki handlowe lub ograniczenie dostaw. Monitoring prowadzony był także przez same sklepy, które wzajemnie obserwowały swoje ceny i informowały Brother, jeżeli któryś z nich nie stosował się do ustaleń.

Zgodnie z prawem konkurencji każdy przedsiębiorca powinien samodzielnie określać ceny swoich towarów lub usług. Zabronione zatem jest ich ustalanie wspólnie z konkurentami czy, tak jak w tym przypadku, z partnerami handlowymi.

- Zakupy przez internet są coraz popularniejsze. Ważne jest, aby konsumenci mieli możliwość wyszukiwania najlepszych ofert, zaś konkurowanie pomiędzy podmiotami przebiegało uczciwie. Działania Brother ograniczały efektywność konkurencji cenowej pomiędzy sklepami i powodowały, że ceny drukarek były na bardzo zbliżonym poziomie u różnych sprzedawców. W ten sposób konsumenci pozbawieni byli możliwości wyboru i musieli kupować produkty po ustalonych z góry stawkach – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - Jako prezes UOKiK zamierzam intensywnie przeciwdziałać tego typu praktykom, zwłaszcza w sektorze e-commerce - dodaje.

Utrzymywanie cen detalicznych na ustalonym poziomie było korzystne dla Brother, gdyż dzięki temu sklepy internetowe mogły osiągać wyższą marżę, przez co chętniej zaopatrywały się w drukarki tej firmy.

Przeczytaj także: UOKiK ostrzega przed firmami oferującymi najem telefonów

- Na spółkę Brother nałożono karę w wysokości ponad 1,4 mln zł. Sankcja była o 40 proc. niższa niż przewidziana pierwotnie, ponieważ przedsiębiorca skorzystał z programu łagodzenia kar leniency i dobrowolnie poddał się karze. Na taki przywilej mogą jednak liczyć tylko ci, którzy ujawnią proceder oraz gotowi są do pełnej współpracy w toku postępowania – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Brother uzyskał także dodatkowe obniżenie kary o 10 proc., ponieważ dobrowolnie poddał się karze. Taka możliwość istnieje w polskich przepisach od kilku lat i została zastosowana po raz pierwszy w tego typu sprawie. Korzyścią takiego rozwiązania dla przedsiębiorcy jest obniżenie sankcji, a UOKiK umożliwia szybsze zakończenie sprawy.

Decyzja nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do sądu.