Brzoska: Szok popytowy odsunięty na II i III kw., nowy partner w InPost Fresh; podwyżka cen dostaw dla Allegro

Rafał Brzoska prognozuje, że do końca trzeciego kwartału 2022 światowy rynek e-commerce będzie w fazie schłodzenia lub nominalnych spadków. Wiele spółek e-commercowych, w tym Asos, Amazon, Etsy, Zalando pokazuje to już w swoich prognozach na 2022 rok. Jako przyczynę wskazują presję inflacyjną, ale przede wszystkim wzrost kosztów logistyki w związku ze wzrostem cen ropy. Jednak zdaniem Rafała Brzoski prawdziwy szok związany z obniżeniem zakupów z powodu wysokiej inflacji i szokiem energetycznym przyjdzie dopiero w II i III kw. To będzie prawdziwy sprawdzian dla rynku, firm i gospodarki globalnej. Wówczas okaże się, czy spowolnienie rozleje się na kolejne kwartały, czy wyciszy się po III kw. 2022.

- InPost będąc operatorem na 9 rynkach w najbliższych 2-3 latach może zwiekszyć swoją ekspozycję na dużych graczy e-commercowych, którzy w szybkim tempie będą odwracali się od dostaw kurierskich na rzecz dostaw do punktów paczkomatowych, by zmniejszyć obciążenie kosztami logistyki.

Już teraz, w I kw. 2022 roku coraz więcej klientów zagranicznych zwraca się do nas, bo chce korzystać z dostaw oferowanych przez InPost, by ograniczyć koszty logistyki - powiedział Rafał Brzoska.

Komentując podwyżki cen dostaw dla głównego partnera firmy - Allegro, Rafał Brzoska powiedział: Po raz pierwszy od dwóch lat, w listopadzie 2022 roku, zgodnie z siedmioletnią umową zawartą w 2020 roku, InPost wprowadzi nowy cennik dostaw dla Allegro. Ceny zostaną zwiększone w oparciu o czynnik inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Zapisy umowy przewidują coroczną indeksację cen w listopadzie każdego roku, poczynając od 2022 roku. Oznacza to, że w listopadzie ceny dostaw InPostu dla Allegro wzrosną dwucyfrowo, w ujęciu procentowym.

Odnosząc się do rozwoju projektu InPost Fresh prezes InPost wskazał, że w ciągu kilku tygodni w projekcie pojawi się nowy partner. Poszerzone zostaną też kategorie produktowe, oferowane w ramach tej usługi. Współpraca z Makro zostanie zaś rozszerzona o kolejne miasta.