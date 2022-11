Business France na FRSiH: E-commerce to szansa dla producentów

Żaneta Drzazga opisała sytuację biznesów q-commerce we Francji.

Francuski q-commerce się konsoliduje

- Jeszcze w 2020 roku, podczas pandemii, na rynku działało kilkadziesiąt firm q-commerce. W następnym roku zostało kilkunastu graczy, a dziś mamy cztery wiodące platformy, z czego lider, Gorillaz, ma negatywny bilans. Średni koszt dostawy w q-commerce to 2 euro - żeby biznes się spinał, kurier powinien wykonać dziewięć dostaw w ciągu godziny, a jest to trudne do zrobienia. Rynek ulega weryfikacji ze względu na strategie biznesowe. Aktualnie branża jest w fazie silnej konsolidacji, a cały q-commercowy świat patrzy, w jakim kierunku potoczą się sprawy i czy ten scenariusz przełoży się na inne kraje - mówiła przedstawicielka Business France.

Q-commerce szansą dla producentów

- Z punktu widzenia producentów q-commerce to duża szansa dla lokalnych firm, które mają ograniczone możliwości sprzedaży w sklepach tradycyjnych, a wchodząc w ten kanał, mogą dotrzeć do nowych konsumentów. Producenci widzą w e-commerce dużą wartość. Francuski rynek marketplace'ów B2B notuje dwucyfrowe wzrosty od początku pandemii. W 2020 roku branża FMCG wygenerowała 59 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Według prognoz europejski rynek marketplace'ów B2B ma rosnąć do 2026 r. na poziomie 12 proc. rocznie. 75 proc. sprzedawców B2B we Francji uważa, że platforma online może być głównym motorem napędowym ich biznesu. Są też przekonani, że budowanie relacji w digitalu może być tak samo skuteczne, jak w przypadku handlu tradycyjnego. To spektakularna zmiana mindsetu. Na fali rosnących transakcji w e-commerce korzystają wszyscy - zarówno duzi gracze pokroju Amazona, jaki i wyspecjalizowane platformy marketplace'we. Francuski rząd i agencja Business France, która wspiera przedsiębiorców w ich rozwoju międzynarodowym, postanowiły wdrożyć oficjalną strategię e-commerce'ową i stworzyły projekt Taste France. W jego ramach powstały trzy platformy cyfrowe, które łączą francuskich dostawców produktów spożywczych, wina i alkoholi mocnych oraz kosmetyków z kupcami z całego świata. Ta inicjatywa to część kampanii marketingowej Taste France, promującej francuską żywność - dodała Żaneta Drzazga.

Jakie są oczekiwania producentów względem e-commerce?

- Potrzeby francuskich dostawców e-commercow'ych są proste i pragmatyczne. Pierwsza kwestia to stworzenie lub zrewidowanie strategii e-commerce, co nie jest łatwe w przypadku tak dynamicznie zmieniającego się biznesu. Druga rzecz to inwestycje w rozwiązania technologiczne. Po trzecie - zbudowanie dedykowanych, eksperckich zespołów ds. e-commerce - podsumowała panelistka.