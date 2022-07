Butik Janki – nowa platforma zakupowa centrum handlowego

Platforma zakupowa „Butik Janki” to jednak wiele więcej niż sklep internetowy. To omnichannelowy projekt, łączący funkcje sprzedażowe, promocyjne i wizerunkowe, który dostarcza pozytywnych doświadczeń zarówno w przestrzeni online, jak i offline centrum handlowego.

ButikJanki.pl to sklep internetowy oferujący klientom produkty najemców centrum na różne okazje. Wyróżnia się na rynku ofertą gotowych stylizacji modowych, które są każdorazowo starannie selekcjonowane przez ekspertki z branży fashion - modowe influencerki - spośród oferty dostępnej u najemców Centrum Janki. Stylizacje złożone z perfekcyjnie dopasowanych do siebie elementów garderoby, zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami prezentowane są w sekcji „shop the look” i to one cieszą się największym zainteresowaniem klientek.

Czym jest Butik Janki?

- Butik Janki to komplementarny koncept zakupowy, który zakłada pełen komfort zakupów. Dedykujemy go wszystkim osobom, które poszukują gotowych, przemyślanych rozwiązań modowych, które lubią ułatwiać sobie życie i w kwestii doboru garderoby chętnie zdadzą się na opinię ekspertek. Niespotykany dotąd model, który łączy koncepcję zakupów w centrum handlowym z wygodą dokonywania ich on-line oraz modowymi inspiracjami influencerek, znajduje szerokie grono odbiorczyń i odbiorcó” - mówi Sylwia Klaman, Marketing and PR Director, Cromwell Property Group, właściciel Centrum Janki. „Wdrażając takie innowacyjne działania chcemy udowodnić, że warto wychodzić z inicjatywą w kierunku klienta i tworzyć nowe, przystosowane do zmieniającego się rynku rozwiązania” – dodaje Sylwia Klaman.

CENTRUM JANKI zostało otwarte w 1999 roku w miejscowości Janki przy ruchliwej trasie na Kraków, Wrocław, Łódź i Katowice. Obiekt o powierzchni 85 498 m² oferuje odwiedzającym możliwość dokonania zakupów w ponad 170 sklepach.