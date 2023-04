Butternut Box kupił 100 proc. udziałów w spółce PsiBufet

Założony przez Piotra Wawrysiuka PsiBufet to polski startup, który oferuje jedzenie dla psów, dostarczane w modelu D2C, bezpośrednio do właścicieli czworonogów. Zamówienia są dostarczane na terenie całej Polski. W ciągu trzech lat od pierwszej rundy inwestycyjnej firma PsiBufet urosła do kilkunastu tysięcych klientów, zamawiających jedzenie w modelu subskrypcyjnym.

PsiBufet od początku działalności pozyskał ponad 23 mln zł finansowania. W tym 16,5 mln zł od ponad 50 inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych: funduszy Kogito Ventures i RKKVC oraz aniołów biznesu, w tym założycieli i osób związanych z takimi firmami, jak Packhelp, Omnipack, Nice To Fit You, czy Performance Media. Od pierwszej rundy inwestorem w PsiBufet był także Butternut Box. PsiBufet pozyskał również finansowanie dłużne od Uncapped w łącznej kwocie 6,7 mln zł.

Polska spółka dołącza do europejskiego lidera

Dzięki połączeniu polska spółka dołącza do europejskiego lidera rynku świeżej karmy dla psów który jest już obecny w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Belgii. Dzięki połączeniu z PsiBufet, Butternut Box poszerzy swoją działalność o Europę Środkowo-Wschodnią. Polska będzie stanowić regionalny hub dla działalności grupy.

Butternut Box został założony w roku 2016 przez Davida Nolana i Kevina Glynna. Od początku działalności Butternut Box pozyskał ponad 124 mln dolarów finansowania, m.in. od funduszy L Catterton, White Star Capital, Five Seasons Ventures, Passion Capital, Literacy Capital, Claret Capital oraz HSBC. Zebrane fundusze pozwoliły na zbudowanie Rudie’s Kitchen, jednego z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w kategorii pet food na świecie.

PsiBufet na polskim rynku

Marka PsiBufet będzie dalej rozwijać się na polskim rynku. Jeszcze w tym roku klientów PsiBufet czekają m.in. lepsza jakość jedzenia, szerszy asortyment produktowy i wygodniejsze zarządzanie planem.

– Butternut Box wspiera nas od ponad 3 lat. Jest nie tylko inwestorem kapitałowym, ale przede wszystkim strategicznym, dzielącym się swoją wiedzą i doświadczeniem. Cieszę się, że dzięki połączeniu będziemy mogli zaoferować klientom w Polsce najwyższej jakości produkty – mówi Piotr Wawrysiuk, założyciel i CEO PsiBufet.

– Polska to dla nas bardzo dobry rynek do rozwoju. Ma jeden z większych odsetków zwierząt przypadających na gospodarstwa domowe w całej Europie. Synergia wynikająca z połączenia firm oraz zaplecze kapitałowe, jakie posiadamy, pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Chcemy, by PsiBufet w ciągu kilku lat stał się liderem rynku karmy dla psów w Polsce – mówi David Nolan, Butternut Box.