Buty Jana inwestują na terenie parku technologicznego

Buty Jana - to firma, która postanowiła zainwestować na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. Właścicielami marki i firmy są Katarzyna i Adam Bałdyga. Firma poszerza asortyment z dotychczasowego obuwia sportowego o odzież i akcesoria sportowe.

- Dynamiczny rozwój rynku e-commerce w obszarze, w którym porusza się firma Butyjana.pl, wymusza ciągły rozwój biznesu poprzez wprowadzanie nowych marek oraz poszerzanie asortymentu - mówi Adam Bałdyga.

Firma działa od 2002 roku. Swoje produkty w 90 proc. sprzedaje na międzynarodowym rynku, w tym m.in. do krajów UE, ale także na Ukrainę, do USA i Japonii. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 40 osób. Docelowe zatrudnienie, w związku z planowaną inwestycją na terenie Dworzyska, to 60 osób.

- Planowana inwestycja to budowa nowego magazynu, która umożliwi poszerzenie oferty firmy.

Firma posiada obecnie magazyny o powierzchni ok. 1700 m. kw. w gminie Boguchwała. Dodatkowe 4 tys. mkw. zapewni zapotrzebowanie magazynowe na kolejne lata. Wartość planowanej inwestycji to 12 mln zł.