Buty Nike w sklepie Adidasa? Sieci zmieniają się w platformy marketplace

Kupujący cenią sobie “internetowe targi”, fot. shutterstock

Duże sieci sklepów przekształcają się w stronę marketplace'ów i wpuszczają mniejsze marki do siebie. Kupujący coraz bardziej cenią sobie “internetowe targi”.

Rynek e-commerce, czyli handlu w internecie dostał potężny pandemiczny zastrzyk. To jedna z tych branż, która mogła liczyć na zwiększone zyski, bo obostrzenia ograniczyły działalność sklepów stacjonarnych. Jednak nie wystarczy tylko umieścić produkty na internetowej witrynie. Większość rynku przejmują bowiem giganci jak Amazon czy Alibaba. Dostrzegają to inne sieci i wzorem np. Decathlona zapraszają na swoje wirtualne półki inne marki – chcąc tym samym dorównać wielkim marketplace’om.

Według analizy przeprowadzonej przez Digital Commerce 360 na największych internetowych platformach handlowych na świecie w 2020 roku sprzedano towar za około 2,67 biliona dolarów. Sprzedaż w witrynach takich jak Alibaba, Amazon, eBay czy choćby polskie Allegro, stanowiła 62% globalnej sprzedaży internetowej. I chociaż trzy największe rynki — Taobao, Tmall i Amazon — stanowią prawie dwie trzecie z 2,67 biliona, to i kilka innych marketplace’ów urosło w zeszłym roku o prawie 100% np. Etsy w USA i Ozon w Rosji.

– Sklepy stacjonarne, które posiadają swoje odnogi w sieci mają trudności z konkurowaniem z firmami tylko internetowymi, takimi jak Amazon, ponieważ te ostatnie mają zwykle niższe koszty operacyjne i większą elastyczność. Co najważniejsze również znacznie szerszy asortyment, a klient nie musi przeskakiwać od strony do strony by znaleźć produkty z różnych kategorii. Wszystko ma na jednej platformie. Dlatego obserwujemy lifting modeli biznesowych. Całkiem duże sieci sklepów przekształcają się w stronę marketplace'ów i wpuszczają mniejsze marki do siebie – tłumaczy Marcin Michalski, ekspert strategii digital marketingowych i reklamy online.

Ewolucja dzieje się na naszych oczach

Kupujący cenią sobie “internetowe targi”, bo najczęściej wszystko to czego potrzebują z danej kategorii znajdą w jednym miejscu i mogą zapłacić zbiorczo (nawet jeśli towar pochodzi od kilku sprzedawców). Wpuszczenie wielu sklepów na jedną platformę wymusza wręcz konkurencyjne ceny, bo trudniej jest ukryć, że coś oferuje się drożej niż inni. Zakupy robi się szybciej choćby dlatego, że przegląd produktów z danej kategorii można zrobić w jednym miejscu. Chodzi też o zaufanie, bo duży marketplace uwiarygadnia mniejsze sklepy, które musiały wcześniej przejść przez kontrolne sito