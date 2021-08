Bytom z nowym e-sklepem i aplikacją mobilną

Nowy silnik Bytomia pozwoli na automatyzację i ulepszenie wielu procesów związanych z obsługą zamówień. Z kolei aplikacja sprzedażowa pomoże w udoskonaleniu kompleksowej obsługi klienta i zwiększeniu wygody zakupów: od momentu złożenia zamówienia, poprzez realizację i dostarczenie go do odbiorcy. Bytom jest już trzecią marką z portfolio VRG, która przenosi sklep internetowy na nowe silniki. Wiosną 2021 roku taką zmianę wdrożyła marka Vistula, a wcześniej, pod koniec 2020 roku Wólczanka – największa marka internetowa Grupy.

- Rozwijamy się w kierunku sprzedaży wielokanałowej. Naszym celem jest umożliwienie klientowi podjęcia decyzji, jaki sposób dokonania zamówienia lub zwrotu mu najbardziej odpowiada. Dużą popularnością cieszy się opcja click and collect: złożenie zamówienia online z możliwością odbioru w salonie – podkreśla Radosław Jakociuk, wiceprezes VRG odpowiedzialny za działalność operacyjną i piony marek.

Firma wdrożyła też aplikację Visual Search w sklepie internetowym W.KRUK, pozwalająca na wyszukanie produktu z asortymentu za pomocą obrazu. Po wgraniu dowolnego zdjęcia z zaprezentowaną na nim biżuterią system automatycznie wyszuka podobny produkt dostępny w ofercie W.KRUK. Rozwiązanie Visual Search zostanie niebawem wprowadzone w innych markach z portfolio Grupy VRG.



Nowa infrastruktura daje możliwość eksperymentowania z nowymi technologiami. Inwestycje w obszar e-commerce są znaczącą częścią realizacji strategii VRG na 2021 rok.

– Dane dotyczące ruchu na stronie internetowej pomagają nam lepiej śledzić preferencje naszych klientów. Cały czas obserwujemy warunki rynkowe i w oparciu o nie modyfikujemy podejście – podkreśla Michał Zimnicki, wiceprezes zarządu i CFO VRG.

W najbliższych miesiącach VRG udostępni aplikacje sprzedażowe dla pozostałych marek. Do końca roku Grupa planuje także wprowadzenie wirtualnych przymierzalni.