C&W: Więcej dostępnej powierzchni magazynowej na rynkach regionalnych

Na koniec 2019 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce przekroczyły 18,6 mln mkw., a od początku roku oddano do użytku rekordową ilość 2,72 mln mkw. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił znaczący wzrost dostępności powierzchni magazynowej na większości rynków regionalnych w kraju - wynika z danych firmy doradczej Cushman & Wakefield.

– Rynek magazynowy w Polsce wciąż rozwija się w dynamicznym tempie. Rekordowe wyniki po stronie podaży wynikają zarówno z wysokiego popytu na nowoczesne powierzchnie magazynowe (przede wszystkim w 2018 r.) jak i również z dostępności kapitału i z zaufania inwestorów, którzy aktywnie poszukują atrakcyjnych nieruchomości przemysłowych w naszym kraju – mówi Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield Polska.

Rok 2019, w porównaniu z poprzednim, to również czas dużego wzrostu dostępności powierzchni magazynowej na większości rynków regionalnych w Polsce. Najwyższy poziom pustostanów odnotowano w regionie Polski Centralnej (408 000 mkw.), na Górnym Śląsku (249 000 mkw.), w okolicach Warszawy (203 000 mkw.) i na rynku poznańskim (po 202 000 mkw.). Tymczasowa nadpodaż, odnotowana w Poznaniu, na Górnym Śląsku i w Polsce Centralnej, jest rezultatem inwestycji o charakterze spekulacyjnym, realizowanych w 2019 r. na większą skalę niż w latach poprzednich, oraz relokacji kilku dużych najemców do nowych projektów, zrealizowanych na tym rynku.

Przeczytaj także: Wyniki Amazona powyżej oczekiwań

Po słabszej pod względem aktywności najemców pierwszej połowie 2019 roku, w drugiej obserwowaliśmy już wyraźny wzrost aktywności najemców, dzięki czemu łączny popyt na powierzchnie magazynowe trzeci rok z rzędu osiągnął poziom ok. 4 mln mkw. W porównaniu do poprzedniego roku zmianie uległa natomiast struktura popytu, w której odnotowano wzrost udziału renegocjacji (z 25% do 32% wolumenu transakcji najmu). Jednocześnie, popyt netto obejmujący nowe umowy i ekspansje (2,7 mln mkw.) obniżył się nieznacznie o ok. 8% w porównaniu do 2018 r. oraz o 13% w relacji do rekordowego wyniku sprzed dwóch lat, gdy osiągnął ponad 3,1 mln mkw.

Wysoka podaż oraz nadal dobra kondycja rynku po stronie popytowej działają stabilizująco na poziom czynszów.

Przeczytaj także: Allegro będzie usuwać ze sprzedaży niebezpieczne produkty

Aktywność deweloperska utrzymuje się na wysokim poziomie. W budowie znajduje się prawie 1,9 mln mkw. powierzchni magazynowej. Prawie 80% całkowitego wolumenu inwestycji jest zlokalizowana na czterech rynkach regionalnych: Górnym Śląsku (493 000 mkw.), w Warszawie (470.000 mkw.), Wrocławiu (278 000 mkw.) i Trójmieście (263 000 mkw.).