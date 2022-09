Calzedonia: Przed nami ciekawe lata, ale polski e-commerce powinien notować wzrosty

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?



- Rośnie penetracja e-commerce w całym handlu detalicznym. Oczywiście dynamika wzrostu zależy od branży. Pandemia i zachowania zakupowe społeczeństwa zmieniły moje postrzeganie kategorii ‘must-have’.

Nawet jeśli konsumenci offline wrócili do sklepów stacjonarnych to zyskali alternatywę, zakupy online są w zasięgu ich umiejętności. Skutkiem może być większe przenikanie kanałów przez konsumentów i szybszy niż zakładany rozwój zakupów w modelu omnichannel. Warto to sprawdzać i mierzyć retencję w ujęciu całościowym.



Doświadczenia zebrane podczas pracy w sytuacjach kryzysowych, pod dużą presją mogą owocować większą elastycznością, usprawnieniem procesów decyzyjnych i budową świadomości biznesu online w organizacji. Moim zdaniem gotowość do rozwiązywania problemów, ale i skuteczność są po okresie pandemicznym na wyższym poziomie w wielu przedsiębiorstwach.

Nie bez znaczenia wydaje się też rosnąca rola marketplace’ów. Sprzedaż na platformach tego typu stanowi już ok. 60% globalnego rynku e-commerce. Klienci doceniają wygodę i dostępność, a większość marketplace’owych graczy ją zapewnia.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Optymalne zarządzanie łańcuchem dostaw i jego elastyczność oraz planowanie popytu 'post pandemic' to według mnie były kluczowe wyzwania na 2022 rok. 2020-2021 to specyficzny okres i dotychczasowe modele prognoz były obarczone większym poziomem ryzyka. Oczywiście do tego dochodzą problemy z dostępnością niektórych kluczowych materiałów do produkcji, co wpływa bezpośrednio na potencjał podaży i przerwanie łańcuchów. Sytuacja polityczna na pewno nie ułatwia zarządzania w wielu branżach. 2023 pod tym kątem powinien być trochę łatwiejszy, ale mamy kolejny czynnik zewnętrzny w postaci sytuacji ekonomicznej, która nadal jest rozwojowa.



Inflacja lub recesja, którą wielu ekspertów przewiduje może skutkować mniejszym popytem w całym handlu detalicznym. Pozostaje pytanie, na których kategoriach się to odbije, a na których nie lub w mniejszym stopniu. Sektor home&garden wydaje się być narażony ze względu na wyższe stopy, mniejszą zdolność kredytową społeczeństwa, większe koszty inwestycji niż prognozowane. Mniej sprzedanych mieszkań wiąże się z mniejszą ilością remontów czy prac wykończeniowych. Obecnie około 10% Polaków ma hipoteki, które mocno podrożały, co też może skutkować weryfikacją decyzji zakupowych i zaciskaniem pasa, szczególnie podczas rozważania zakupu produktów ‘nice to have’.



Kolejnym wyzwaniem jest rynek pracy i rekrutacja jakościowych pracowników z kompetencjami w handlu online. Według KRS miesięcznie w Polsce przybywa 350 sklepów internetowych. Wolumen doświadczonych pracowników jest ograniczony, nowe osoby w e-commerce, nawet z dużym potencjałem, potrzebują czasu, aby oswoić się w środowisku. Analogicznie wraz ze wzrostem wolumenu sklepów rosną potrzeby siły roboczej w obszarze logistyki.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Calzedonia?

Nadrzędnym celem całej firmy jest rozwój, niezależnie od kanału. Do tego kluczowa jest współpraca różnych działów, aby maksymalnie wykorzystać szanse, które otwiera rynek.

Biorąc pod uwagę e-commerce całościowo, za rozwój odpowiada wiele osób, nie tylko z działu e-commerce, ale również innych. Kluczowa jest elastyczność, świadomość działania biznesu i identyfikacja zależności na podstawie danych analitycznych, dostosowane procesy decyzyjne w priorytetowych i strategicznych obszarach. Wszystko to oddziałuje na synergię kanałów i postrzeganie marek przez klientów.



Jeśli chodzi o pracę operacyjną to wykorzystujemy model hybrydowy, część wykonujemy in-house, część outsourcuejmy - zgodnie z naszymi obecnymi potrzebami.

Jakie technologie wykorzystujecie do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Korzystamy z modelu SaaS, które daje nam bardzo duże możliwości. Działamy na standardowych narzędziach analitycznych, marketingowych, logistycznych czy CRMowych, żadnego rocket science. Ważne, aby odpowiednio wykorzystać dostępne narzędzia i posiadać zespół z określonymi kompetencjami, który będzie przygotowany, aby wszystkie insighty przekłuć na rozsądne, efektywne strategie i decyzje.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?



Myślę, że miejsce jest. Oczywiście istnieją pewne bariery wejścia. Mogą być różne w zależności od branży, ale rynek nie jest sztywny. Zawsze można odpowiedzieć lepiej na istniejącą potrzebę konsumencką lub wykreować nową. W pierwszej połowie 2022 zarejestrowano ponad 5 tys. sklepów internetowych, działalność zawiesiło nieco ponad 3 tys. Z tego rachunku wynika, że ta liczba cały czas rośnie. Z nowo powstałych zapewne tylko mały odsetek będzie miał szansę stać się z czasem wiodącym graczem, a część nie przetrwa. Wpływ na to ma wiele czynników, każdy przypadek może być inny. Nie ma złotego środka.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Przed nami ciekawe lata w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej. Według mojej opinii polski rynek e-commerce mimo wszystko powinien notować wzrosty. Nadal bardzo istotną rolę będą odgrywały łańcuchy dostaw i zdolność do elastyczności, również w wymiarze omnichannel. Dostępność produktu niezależnie czy mówimy o e-commerce czy offline zawsze może być game changerem.



To, co się już dzieje to rosnący udział marketplace’ów. Myślę, że ten trend może postępować. Klienci lubią wygodę, a większość marketplace’ów ją gwarantuje i ma bardzo szerokie portfolio produktowe. Odnotowuję również zwiększającą się ilość bezpośrednich sklepów online np. na rynku fashion. Wiele światowych marek otwiera się na polski rynek, nie tylko przez marketplace’y czy dystrybutorów, ale otwierając możliwość zakupu bezpośredniego od marki. Prawdopodobnie ze względu na profitowość, większą kontrolę, możliwość pozyskania danych czy chęć zwiększania udziału w rynku. Rola rozsądnego zarządzania stockiem może być bardziej kluczowa niż kiedykolwiek.



Z każdym dniem następuje zmiana pokoleniowa, rośnie penetracja Internetu, siła nabywcza generacji przyzwyczajonych do online i mediów społecznościowych zwiększa się. Może zwiastować to wzrost znaczenia social sellingu, nadal raczkującego live sellingu czy coraz większej roli mobile w ścieżce zakupowej, która i tak już jest bardzo znacząca.

Kolejnym trendem, który już ma miejsce i moim zdaniem będzie się rozwijał jest obszar zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Konsumenci zaczynają być coraz bardziej świadomi i zwracają uwagę na aspekty związane ze środowiskiem naturalnym. Wzywa to firmy do działania i dostosowania swoich procesów, aby minimalizować i rekompensować negatywny wpływ działalności.