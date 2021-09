Carrefour BIO w ofercie Everli

Carrefour BIO to koncept, który zapewnia szeroki wybór żywności ekologicznej. Pierwszy taki sklep w Polsce został otworzony w 2019 roku w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 87. W asortymencie Carrefour BIO znajduje się ponad 3000 produktów, od wypiekanego na miejscu pieczywa, warzyw i owoców z ekologicznych upraw po unikalną ofertę produktów bio marki własnej Carrefour, objętych gwarancją najniższej ceny. Na półkach można znaleźć nie tylko produkty spożywcze, lecz również kosmetyki naturalne czy biodetergenty.

Ceny takie jak w sklepie stacjonarnym

Na przełomie sierpnia i września br. oferta sklepów Carrefour BIO została udostępniona w serwisie Everli – platformie typu marketplace służącej do zakupów spożywczych online.

– Zależy nam, aby zdrowa żywność pochodząca z ekologicznej produkcji oraz produkty bio do pielęgnacji były łatwo dostępne i przystępne cenowo dla konsumentów z całej Polski – mówi Michał Sacha, Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu, Digital, IT, E-commerce i Usług Finansowych w Carrefour Polska. – Stawiamy na nieustanny rozwój nowych, wygodnych sposobów robienia zakupów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań e-commerce. Dzięki rozszerzeniu współpracy z Everli możemy jeszcze bardziej ułatwić klientom skorzystanie z bogatej oferty produktów ekologicznych, którą oferujemy w naszej sieci w ramach strategii transformacji żywieniowej i programu Act for Food.

Dzięki współpracy między Carrefour Polska a Everli użytkownicy serwisu już mogą zamówić zakupy z wybranego sklepu Carrefour BIO, które specjalnie przeszkolony dostawca – Szoper Everli dostarczy pod drzwi ich domu. Usługa może zostać wykonana nawet w tym samym dniu, kiedy zostało złożone zamówienie. Produkty dostępne w serwisie Everli mają taką samą cenę, jak w sklepie stacjonarnym Carrefour BIO – klienci uiszczają tylko opłatę za dostawę w wybranym terminie.