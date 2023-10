Carrefour i Glovo dostarczą zakupy w 113 miastach Polski w mniej niż godzinę

Klienci mogą cieszyć się nie tylko szybkimi zakupami spożywczymi, ale także tymi z kategorii non food.

Carrefour i Glovo

Carrefour to sieć, która w całej Polsce posiada obecnie blisko 900 sklepów w 6 formatach w tym super- i hipermarkety, sklepy osiedlowe, a także sklep online. Jak wynika z najnowszego raportu “E-commerce w Polsce 2023”, sklepy internetowe wybiera już 79% internautów, a produkty spożywcze w ten sposób kupuje 44%. Chcąc docierać do różnych grup konsumentów, Carrefour poza własnym sklepem e-grocery, od kwietnia 2020 roku oferuje dostawy swoich produktów z kategorii food i non food także za pośrednictwem znanej aplikacji Glovo. W samym sierpniu i wrześniu 2023 roku firmy rozszerzyły swoją współpracę i dostarczają zakupy w 69 nowych lokalizacjach.

Gdzie Glovo dostarcza zakupy z Carrefour?

Dostarczanymi nawet w mniej niż godzinę zakupami z Carrefour za pośrednictwem Glovo mogą teraz cieszyć się nie tylko mieszkańcy Warszawy, Gdańska, Poznania czy Krakowa, ale także Tomaszowa Mazowieckiego, Zgorzelca, Tczewa, a nawet Puław i Pszczyny. Oprócz rozbudowanej oferty food, w ofercie produktów, które klienci mogą zamówić przez aplikację, są między innymi domowe akcesoria i tekstylia, narzędzia do majsterkowania, a także szkolne produkty papiernicze, akcesoria dla zwierząt czy akcesoria sportowe. Dzięki temu żadna praca domowa z plastyki i niezapowiedziana wizyta gości nas nie zaskoczy.

- Q-commerce od czasów pandemii podbija polski rynek. Zdajemy sobie sprawę, że konsumenci kupujący w naszym sklepie online i ci korzystający z aplikacji dowozowych, to często zupełnie inne grupy docelowe. Dzięki wejściu we współpracę z firmą Glovo możemy codziennie dostarczać nowym klientom produkty najlepszej jakości w błyskawicznym czasie. - mówi Marek Garus, Dyrektor Ds. Operacji I Rozwoju E-Commerce w Carrefour Polska - Carrefour ma w tym momencie w aplikacji najszerszy asortyment, około 20 000 SKU. Nasza współpraca z Glovo co roku nabiera tempa i nie zamierzamy zwalniać. Będziemy stale ulepszać usługę i rozwijać asortyment, we wszystkich lokalizacjach, do których dostarcza Glovo.

Carrefour Polska współpracuje z Glovo od kwietnia 2020 roku. Obecnie firmy skupiają się na dalszym rozwijaniu usług w ramach hiper- i supermarketów, co umożliwia użytkownikom aplikacji korzystanie z jeszcze bogatszej gamy produktów.