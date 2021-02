Carrefour i IKEA współpracują w zakresie odbioru zamówień

fot. materiały prasowe

Na parkingach Galerii Carrefour w 8 polskich miastach, w specjalnie wydzielonej przestrzeni, działają Mobilne Punkty Odbioru Zamówień IKEA. Firmy planują poszerzenie współpracy o kolejne miasta, gdyż usługa cieszy się dużym zainteresowaniem.

IKEA i Carrefour Polska planują długofalową współpracę pozwalającą klientom średniej wielkości miast, w których nie ma stacjonarnych sklepów IKEA, na łatwy odbiór towarów zakupionych wcześniej w sklepie internetowym. Już wkrótce kolejne mobilne punkty mogą pojawić się przed wybranymi Galeriami Carrefour.

- Już w 8 polskich miastach klienci Galerii Carrefour, przy okazji zakupów w naszych centrach handlowych, mogą jednocześnie w dogodny sposób odebrać towar zakupiony wcześniej w internetowym sklepie IKEA. To przykład współpracy ułatwiającej klientom życie i zbliżającej ich do sklepu, którego fizycznie nie ma w ich miastach – ocenia Ewa Karska, dyrektor Działu Galerii Handlowych Carrefour Polska.

- Naszą pasją jest urządzanie domu i tworzenie lepszego życia na co dzień. Dlatego też, w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, nieustannie szukamy nowych rozwiązań odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów. Poprzez współpracę z Carrefour chcieliśmy być jeszcze bliżej i ułatwić naszym klientom odbiór zamówionych produktów, by stały się jak najbardziej dostępne, niezależnie od tego, czy w miejscu gdzie mieszkają jest możliwa wizyta w sklepie IKEA. Ma to duże znaczenie, szczególnie teraz kiedy dom stał się wielofunkcyjnym centrum naszego życia i niejednokrotnie pełni funkcję biura, szkoły, a nawet klubu fitness. Może się okazać, że często wymaga zmian, a dzięki Mobilnym Punktom Odbioru Zamówień zakupy stają się łatwiejsze i prostsze – mówi Małgorzata Bochenek, dyrektor ds. rozwoju biznesu i transformacji IKEA w Polsce.

Mobilne Punkty Odbioru Zamówień IKEA w centrach handlowych Carrefour:

Galeria Sonata Sochaczew, ul. Warszawska 119

Galeria Głogów Głogów, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12

Galeria Śląska Rybnik, ul. Gliwicka 45

Galeria Lwowska Zamość, ul. Lwowska 56

Galeria Grudziądzka Grudziądz, Konarskiego 45

Carrefour Biała Podlaska Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9

Carrefour Inowrocław Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 10

Carrefour Siedlce Siedlce, ul. Monte Cassino 77