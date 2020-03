Carrefour i Szopi.pl łączą siły w darmowej dostawie osobom powyżej 60. roku życia

Szopi.pl za darmo dostarcza produkty spożywcze osobom, które skończyły 60 lat; fot. materiały prasowe

Od 11 marca Szopi.pl za darmo dostarcza produkty spożywcze osobom, które skończyły 60 lat. Według planów akcja ma trwać dwa tygodnie. Ze względu na znaczny wzrost liczby klientów Szopi.pl zwiększyło liczbę szoperów realizujących zamówienia. W akcję włącza się również Carrefour.

- Seniorzy to grupa, o którą powinniśmy dbać szczególnie. Carrefour, jako firma odpowiedzialna społecznie, wspiera i włącza się w akcję Szopi polegającą na zapewnieniu darmowej dostawy produktów spożywczych osobom powyżej 60 roku życia - mówi Michał Sacha, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce oraz usług finansowych Carrefour Polska. Dzięki inicjatywie seniorzy będą mogli dokonać zakupów z oferty Carrefour z dostawą pod wskazany adres, bez wychodzenia z domu i co ważne bez dodatkowych kosztów transportu.

Od początku tygodnia firma Szopi.pl, zajmująca się dostawami produktów spożywczych zamówionych on-line, zanotowała podwojenie zainteresowania produktami spożywczymi i higienicznymi. Od 11 marca zamówienia osób, które skończyły 60 lat są dostarczane za darmo.

- Widzimy bardzo duży wzrost liczby zamówień. W każdym z miast, które obsługujemy: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu liczba zleceń wzrosła kilkukrotnie w stosunku do poprzednich dni. Zdajemy sobie sprawę, że zapotrzebowanie jest ogromne, zwłaszcza ze strony osób starszych czy obawiających się o swoje zdrowie, więc każdą chwilę poświęcamy na wzmocnienie ekipy szoperów i zwiększenie naszej przepustowości – powiedziała Anna Podkowińska-Tretyn, Dyrektor Zarządzający Szopi.pl