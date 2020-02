Carrefour powiadomi sms-em, o której godzinie dotrze zamówienie z e-sklepu

Delivery Manager zautomatyzuje i optymalizuje proces dostawy zamówień, fot. materiały prasowe

Carrefour, jako pierwszy dostawca e-grocery w Polsce, poinformuje klientów poprzez smsy o dokładnej godzinie doręczenia zamówionych produktów.

Zamawiając dostawę pod wskazany adres z e-sklepu spożywczego Carrefour, klienci wybierają datę i dwugodzinny przedział czasowy, w którym chcą otrzymać zamówione produkty. Teraz, gdy kierowca Carrefour będzie już w drodze, klienci otrzymają również sms z precyzyjną godziną jego dotarcia. Dodatkowa wiadomość ma zwiększyć komfort klientów i sprawić, że czas oczekiwania na kierowcę Carrefour będą mogli zaplanować bardziej elastycznie.

- Rozwijamy naszą usługę e-grocery zarówno poprzez rozbudowanie oferty sklepu, ale także poprzez wprowadzanie i udoskonalanie narzędzi optymalizujących przejazdy naszych kierowców oraz usprawniających komunikację z klientami, takich jak Delivery Manager – mówi Michał Sacha, dyrektor marketingu, digital, IT, E-commerce i usług finansowych Carrefour Polska.

Delivery Manager to wdrożone w e-sklepie spożywczym zakupycodzienne.carrefour.pl kompleksowe rozwiązanie mobilne, które automatyzuje i optymalizuje proces dostawy zamówień. Delivery Manager służy do planowania tras kierowców dostarczających zakupy spożywcze Carrefour, z uwzględnieniem warunków drogowych i przedziałów czasowych wybranych przez klientów. Aplikacja w czasie rzeczywistym analizuje sytuację na drogach i optymalizuje przejazdy kierowców Carrefour (tzw. last mile optimization), aby klienci otrzymywali zamówienia o wybranej porze, na czas i bez zbędnej zwłoki. Delivery Manager poprawia również jakość obsługi klienta poprzez dostarczanie informacji o statusie realizowanej dostawy i zapewnienie bezpośredniej komunikacji z klientami. Aplikacja na bieżąco szacuje czas realizacji zamówienia. Kierowcy otrzymują informację o dokładnym terminie dostawy, co ułatwia im podejmowanie decyzji korygujących, jak również pozwala na przekazanie klientom precyzyjnych danych dotyczących czasu realizacji ich zamówienia. Delivery Manager umożliwia również śledzenie online poziomu realizacji zamówień oraz pozwala na kontrolę wszystkich procesów związanych z załadunkiem i rozładunkiem zamówienia.

Ponadto, na stronie www swojego e-sklepu spożywczego Carrefour wdrożył najnowszą technologię PWA - progressive web apps – dzięki czemu proces zakupowy stał się wygodniejszy i szybszy, a oferta bardziej spersonalizowana.

Carrefour zadebiutował na polskim rynku e-grocery jesienią 2016 roku w Warszawie. W 2019 roku Carrefour otworzył e-sklep spożywczy w Katowicach, Krakowie, Sosnowcu, Chorzowie, Czeladzi, Siemianowicach Śląskich oraz Olsztynie. Carrefour zdecydował również o uruchomieniu na terenie całej Polski dostaw produktów spożywczych niewymagających chłodzenia.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.