Carrefour rozwija współpracę z Everli

20 tys. produktów

Francuskie hipermarkety i supermarkety Carrefour zaoferują swoim klientom zakupy z dostawą do domu od Everli. Sieć jest pierwszym krajowym detalistą, który dołączył do platformy Everli we Francji. Usługa jest już dostępna w Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyonie, Montpellier, Nantes, Nicei, Rennes, Strasburgu i Tuluzie, a w przyszłym roku pojawi się w kolejnych miastach.

Carrefour i Everli zaoferują konsumentom wybór spośród 20 000 produktów, w tym wielu świeżych artykułów , takich jak chleb, mięso, ryby i ser. Everli posiada rozległą sieć shoperów, którzy mogą odebrać towary ze sklepu i dostarczyć je konsumentowi tego samego dnia.

W Lyonie i Paryżu Carrefour wcześniej uruchomił własną usługę zakupów osobistych, Ok Market!. Usługa działa od września.