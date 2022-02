Carrefour uwierzył w metaverse. Czy to przyszłość zakupów?

Ogłaszając rejestrację adresu 33.147 w The Sandbox, szefowa Carrefour e-commerce, Elodie Perthuisot, napisała na LinkedIn: „Oto nasz pierwszy adres w metawersie, w The Sandbox. To pole innowacja dla Carrefour, w naszej cyfrowej transformacji.”

Sandbox to wirtualny świat, w którym gracze mogą grać, budować, posiadać i zarabiać na swoich wirtualnych doświadczeniach.

Założona w 2011 r. firma The Sandbox oferuje „zestaw narzędzi dostosowanych do potrzeb artystów, twórców i użytkowników w celu spotykania się i projektowania angażujących doświadczeń w całym metawszechświecie”.

W przypadku Carrefour, uruchomienie umożliwi detalistom „zrozumienie ewolucji sprzedaży detalicznej i konsumpcji, która nadejdzie” – skomentował Perthuisot.

W listopadzie ubiegłego roku Carrefour przedstawił swoje plany zostania globalnym liderem w cyfrowym handlu detalicznym, określając swoją strategię do 2026 r. podczas Dnia Cyfrowego w Paryżu.