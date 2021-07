Carrefour w przyszłym roku uruchomi we Francji 400 maszyn paczkowych

We Francji stanie 400 maszyn paczkowych. Fot. materiały prasowe

Carrefour wdroży ponad 400 maszyn paczkowych w całej Francji, w ramach partnerstwa z Pickup, spółką zależną grupy La Poste. Punkty będą dostępne od września przyszłego roku w trzech formatach sklepów Carrefour (hipermarkety, markety i sklepy wielobranżowe).

Maszyny paczkowe zostaną umieszczone przy wejściu do sklepów. Ponadto klienci będą mogli nadawać przesyłki z punktu do punktu (Shop2Shop by Chronopost) i dokonywać zwrotów e-commerce w recepcji sklepu.

Sieć od marca 2021 roku testowała maszynę paczkową w hipermarkecie Saint-Denis. Test zakończył się pomyślnie.