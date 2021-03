Carrefour zorganizował w swojej galerii interaktywny pokaz nowych kolekcji

fot. materiały prasowe

Galeria Morena w Gdańsku po raz pierwszy pokazała klientom najnowszą ofertę swoich najemców w formie interaktywnej transmisji live na Facebooku.

Coraz częściej klienci przychodzą do galerii by kupić konkretne przedmioty, które wcześniej wybrali i ocenili w Internecie. Oczekują szybkich i łatwych zakupów, chcą wiedzieć gdzie i jaki towar znajdą oraz liczą na jak najlepsze ceny. By im to ułatwić Galeria Morena, we współpracy ze swoimi najemcami, przygotowała interaktywny pokaz nowych kolekcji umożliwiając jednocześnie zdobycie unikatowych rabatów.

Podczas transmisji live ze specjalnie przygotowanego studio widzowie mogli zobaczyć najnowsze trendy, wiosenne stylizacje oraz komunikować się z prowadzącą.

Przeczytaj także: Carrefour w Belgii dostarczy zakupy w pół godziny dzięki współpracy z Deliveroo

Dużo emocji wywołały konkursy, w których widzowie wygrywali nagrody ufundowane przez biorących udział w akcji najemców Galerii Morena. Były to m.in. karty podarunkowe do sklepów Greenpiont czy KappAhl oraz rozmaite upominki.

Do zdobycia były również kody rabatowe. Przykładowo, SWISS oferował 10% na zegarki Tommy Hilfiger, Monnari 15% na nową kolekcję a w Eldorado, Unisono, Venezia i Gatta czekały 20% upusty na wszystko bądź wybrany asortyment. Rabat w wysokości 25% oferował Greenpoint a kody z 50% obniżką Parada. Można było zdobyć również 50% rabat na pojedynczy przejazd gokartem w KartCenter.