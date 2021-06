Cashload.pl - nowy marketplace na polskim rynku

Cashload debiutuje w Polsce; fot. cashload.pl

Od 7 czerwca na polskim rynku dostępny jest nowy sprzedawca internetowy – Cashload.pl. Będzie oferował on możliwość szybkiego, jednorazowego zakupu produktów cyfrowych w kategoriach kart podarunkowych, kodów do gier, doładowań telefonicznych i pieniądza elektronicznego, np. Paysafecard

Celem platformy, będącej własnością Digital Reload, jest wykorzystanie silnej pozycji w sektorze kart prepaid zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy.

Digital Reload jest europejskim dostawcą elektronicznych systemów transakcyjnych i dystrybucyjnych w sektorze prepaid.

Oprócz sprzedaży w kanale Cashload.pl firma chce zaoferować nowoczesne rozwiązania cyfrowe użytkownikom sieci i detalistom posiadającym własne strony internetowe oraz sklepy online - Cashload.pl będzie docelowo dostępne w systemie white-label dla innych podmiotów, bez konieczności programowania własnego bezpiecznego środowiska do sprzedaży kodów elektronicznych.

Czwarta platforma w Europie autorstwa Digital Reload

- Nasza firma obsługuje od ponad 20 lat setki sklepów oraz sieci detaliczne na 11 rynkach Europy, oferując dystrybucję kart przedpłaconych, kart podarunkowych, pieniądza elektronicznego i doładowań telefonicznych w punktach sprzedaży. Obecnie, oprócz dostępności usług na terminalach płatniczych, rozwijamy intensywnie kanał e-commerce. Cashload.pl to już czwarta platforma w Europie naszego autorstwa, z wcześniejszymi serwisami: kartypodarunkowe.online, Cashload.com w Niemczech i Cashload.cz w Czechach. Innowacyjność naszych rozwiązań Omnichannel i White-label pozwala na wykorzystanie rozwiązań online w istniejących już sklepach internetowych i stacjonarnych, niezależnie od posiadanej infrastruktury. Nasze rozwiązanie można łatwo dodać do istniejącego sklepu internetowego, pod własną marką lub wykorzystać jako wirtualny terminal sprzedażowy w stacjonarnych sklepach – mówi Grzegorz Mucha, Dyrektor Zarządzający Digital Reload Polska.

Szeroka oferta cyfrowych produktów

Dzięki partnerstwu ze znanymi markami, oferta Cashload.pl to szeroki wybór kart przedpłaconych, w tym m.in. kart podarunkowych, kodów do gier oraz Paysafecard. W ofercie znajdzie się również uniwersalna karta podarunkowa MULTIKARTA 7 życzeń, której podstawową zaletą jest to, że można ją wymienić na każdą inną kartę podarunkową dostępną na kartypodarunkowe.online. Karty przedpłacone to również możliwość dostępu do świata gier i rozrywki, w tym subskrypcji znanych konsoli do gier oraz świata muzyki i video na żądanie.