Castorama: 60 tys. produktów dostępnych online

Dzięki stabilnemu środowisku, strona internetowa oraz aplikacja mobilna platformy zakupowej castorama.pl działają płynnie, a wyszukiwanie produktów stało się jeszcze prostsze i bardziej trafne. Aplikacja mobilna jest dokładnym odzwierciedleniem wersji desktopowej, co umożliwia klientom spójne korzystanie z obu platform.

Większa dostępność produktów w Castoramie

Wprowadzenie nowej platformy zwiększyło dostępność produktów w ofercie online do ponad 60 tysięcy artykułów. Dodatkowo, automatyczne przypisywanie najbliższego sklepu na podstawie kodu pocztowego klienta, umożliwia zamówienia w trybie „click and collect" lub „click and delivery", dzięki temu klient może wybrać najdogodniejszą formę odbioru, skracając czas oczekiwania. W zeszłym roku Castorama wprowadziła we wszystkich swoich sklepach Castomaty, skrytki automatyczne umożliwiające odbiór zamówienia złożonego telefonicznie lub w sklepie castorama.pl 24/7, po 2 godzinach od zakupu.

Castorama ma nową platformę

Wraz z uruchomieniem nowej wersji platformy, wprowadzono szereg modyfikacji usprawniających komunikację z klientem. Nowa platforma to również nowe mechanizmy promocyjne.

Castorama uruchomiła swoją nową platformę 21 maja br. Rozwiązanie jest stale monitorowane, a firma reaguje na wszelkie uwagi i potrzeby zgłaszane przez klientów, wprowadzając na bieżąco usprawnienia w jej funkcjonalnościach.