Castorama w czasach lockdownu. Zamówienia telefoniczne, CastoDrive i paczkomaty

Punkt CastoDrive, fot. Castorama

Od soboty 27 marca obowiązują nowe zasady funkcjonowania sklepów budowlanych. Pomimo zamknięcia wewnętrznych powierzchni sklepowych nadal można zrobić zakupy we wszystkich sklepach Castoramy. Jak to możliwe?

Castorama wyjaśnia, że wszystkie sklepy sieci działają w standardowych godzinach pracy, jedyną zmianą jest zamknięcie wewnętrznej powierzchni sprzedaży obiektów. Sieć oferuje sprzedaż towarów online bądź przez telefon, z możliwością odbioru zamówienia w specjalnie przygotowanym punkcie przy sklepie. Zamówienie zostanie bezpłatnie skompletowane i przygotowane do wydania w czasie do 2 godzin, między innymi w punktach , w których można odebrać produkty, nawet bez wysiadania z auta.Dla osób, które wolą odebrać zamówienie w domu lub pod dowolnym adresem, w Castoramie działa usługa „zamów z dostawą”. Wybrany asortyment może zostać dostarczony do Paczkomatu InPost lub wysłany firmą transportową lub przez kuriera.

Zwroty, reklamacje czy serwis funkcjonują na tych samych zasadach, w godzinach pracy sklepu. Nadal można korzystać z usług takich jak uruchamianie sprzętu ogrodowego, zamawianie montażu, docinanie płyt oraz z profesjonalnej usług doradztwa i pomocy przy wyborze produktów i rozwiązań dla domu i ogrodu. Szczegółowe informacje można sprawdzić telefonicznie lub online w serwisie sieci. Wszystkie usługi można zamawiać w trybie zdalnym – np. przez telefon.

Przeczytaj także: Obostrzenia w obecnym zakresie mogą zostać z nami dłużej niż do 9 kwietnia

Pozostały otwarte zewnętrzne ekspozycje ogrodowe, gdzie można obejrzeć i wybrać rośliny oraz produkty potrzebne do wyposażenia przestrzeni na zewnątrz domu. W wybranych lokalizacjach działają składy budowlane.

Castorama uruchomiła swój pierwszy sklep w Polsce w 1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 86 lokalizacjach w różnych częściach kraju. Zapewnia również klientom w całym kraju dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia ponad 12 tys. pracowników. Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej spółki posiadającej prawie 1200 sklepów w 10 krajach Europy.